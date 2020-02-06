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«Холоп» и порядок

Самым кассовым отечественным фильмом в российском прокате стала лента про перевоспитание «мажора» насилием
Владимир Рувинский
Комедия «Холоп» собрала 2,96 млрд руб. и стала самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката /Централ Партнершип

Комедия «Холоп» собрала 2,96 млрд руб. и стала самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката, несмотря на ходульный сценарий и нестыковки в сюжете. Комическая история перевоспитания избалованного «мажора» насилием оказалась своего рода псевдотерапией для аудитории – ее успех может свидетельствовать о накопившемся недовольстве жизнью у немалой части зрителей фильма-рекордсмена.

Главный герой «Холопа» – Гриша, 27-летний сын крупного бизнесмена, которого отец соглашается перевоспитать методами шоковой терапии. Вдали от города создают бутафорскую деревню, попав в которую Гриша оказывается якобы в 1860 г., ее населяют крепостные крестьяне, а сам Гриша оказывается конюхом. Ничего не понимающего Гришу едва не казнят, секут, унижают, но к исправлению приводит, разумеется, не насилие, а любовь и подвиг ради нее. В итоге сын благодарит отца «за все» и сам становится актером, секущим очередного «барчука».

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