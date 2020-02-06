«Холоп» и порядок

Главный герой «Холопа» – Гриша, 27-летний сын крупного бизнесмена, которого отец соглашается перевоспитать методами шоковой терапии. Вдали от города создают бутафорскую деревню, попав в которую Гриша оказывается якобы в 1860 г., ее населяют крепостные крестьяне, а сам Гриша оказывается конюхом. Ничего не понимающего Гришу едва не казнят, секут, унижают, но к исправлению приводит, разумеется, не насилие, а любовь и подвиг ради нее. В итоге сын благодарит отца «за все» и сам становится актером, секущим очередного «барчука».