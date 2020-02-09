Кто займется исправлением врачебных ошибок

На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»). Несмотря на витиеватость формулировок, из заявления министра можно понять, что это оценочные данные. У Минздрава есть и оценочные данные о числе умерших в результате ошибок врачей пациентов, дал понять Мурашко, отказавшись при этом «целенаправленно называть цифру» и ограничившись примерами, что только от ошибок в применении лидокаина в год погибает не менее 25 человек, а из-за неправильной эксплуатации каталок – один-два человека.