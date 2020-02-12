Новые составы и новые конфликты для судов присяжных
Социолог Екатерина Ходжаева о том, кто выиграет от расширения подсудности судов присяжных
Во вторник председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил расширить подсудность суда присяжных. Это выглядит неожиданно на фоне суровых приговоров по делу запрещенной в России организации «Сеть», ограничений на доступ журналистов в суды в Чечне и других подобных новостей. И потому предложение распространить юрисдикцию судов присяжных на все особо тяжкие составы Уголовного кодекса (за исключением тех дел, где есть гостайна) и на «предпринимательские» составы выглядит максимально либеральным.
Действительно, присяжные оправдывают на два порядка (т. е. в 100 раз) чаще, чем профессиональные судьи (см. «Ведомости» от 30.10.2019). Правда, потом в двух из пяти случаев оправдательные вердикты отменяются и дела рассматриваются повторно.
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