Дудьздрав вместо Минздрава
Аудитория фильмов Юрия Дудя растет, и дело не только в численных показателях. Выложенный им 11 февраля фильм «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят» к вечеру 16 февраля набрал уже почти 12 млн просмотров, и, судя по публичным откликам, среди зрителей оказались также депутаты Госдумы, замминистра здравоохранения и председатель Счетной палаты. Все они назвали фильм нужным и важным. Признание этого государственными мужами – хорошая новость, проблема в том, что усилия государства в этой сфере куда менее эффективны, чем частная инициатива журналиста и блогера.
12 млн просмотров – это аудитория, сопоставимая с числом зрителей продукта эфирного телеканала, но представить себе фильм вроде «ВИЧ» Дудя в эфире федерального телеканала сложно. Дудь прав, когда начинает фильм со слов об эпидемии ВИЧ в России как о проблеме, про которую говорить или не хотят, или стесняются. При этом цифры, которые приводят Дудь и герои его фильма, не тайна и не секрет. О миллионе людей, живущих с ВИЧ сейчас, о том, что далеко не все инфицированные знают о своем статусе, о трех десятках тысяч умерших в год специалисты – представители Минздрава и Роспотребнадзора – говорят регулярно и публично. Но, очевидно, не так, как надо говорить с теми, кто рискует больше других, – с гетеросексуальными (больше половины случаев новых заражений в 2019 г.) сравнительно молодыми людьми (среди 15–49-летних ВИЧ-инфекция диагностирована у 1,2% населения), многим из которых и в голову не придет провериться, зато после выхода фильма число желающих сдать анализ на ВИЧ выросло, сообщили СМИ сразу нескольких регионов, как и число запросов о ВИЧ в поисковиках. Государство же в официальной стратегии продолжает утверждать, что «в группы повышенного риска входят <...> потребляющие инъекционные наркотики, занимающиеся проституцией, вступающие в нетрадиционные сексуальные отношения», чем как минимум дезориентирует людей.
И дело не только в повышении информированности. Герои фильма Дудя, открыто заявляющие о том, что у них ВИЧ, – это люди большого мужества, которые на своем примере знают, как стигматизированы ВИЧ-положительные в современной России. И если о важности регулярной сдачи теста на ВИЧ государство хоть как-то говорит, то до проблемы предвзятого отношения к ВИЧ-положительным дело вообще не доходит. Просветительство – не для галочки, а настоящее, не казенное, а искреннее – это реальная возможность попытаться изменить что-то и здесь, пусть даже и частными усилиями журналиста и блогера, добровольно взвалившего на себя функции Минздрава.