Дудьздрав вместо Минздрава

12 млн просмотров – это аудитория, сопоставимая с числом зрителей продукта эфирного телеканала, но представить себе фильм вроде «ВИЧ» Дудя в эфире федерального телеканала сложно. Дудь прав, когда начинает фильм со слов об эпидемии ВИЧ в России как о проблеме, про которую говорить или не хотят, или стесняются. При этом цифры, которые приводят Дудь и герои его фильма, не тайна и не секрет. О миллионе людей, живущих с ВИЧ сейчас, о том, что далеко не все инфицированные знают о своем статусе, о трех десятках тысяч умерших в год специалисты – представители Минздрава и Роспотребнадзора – говорят регулярно и публично. Но, очевидно, не так, как надо говорить с теми, кто рискует больше других, – с гетеросексуальными (больше половины случаев новых заражений в 2019 г.) сравнительно молодыми людьми (среди 15–49-летних ВИЧ-инфекция диагностирована у 1,2% населения), многим из которых и в голову не придет провериться, зато после выхода фильма число желающих сдать анализ на ВИЧ выросло, сообщили СМИ сразу нескольких регионов, как и число запросов о ВИЧ в поисковиках. Государство же в официальной стратегии продолжает утверждать, что «в группы повышенного риска входят <...> потребляющие инъекционные наркотики, занимающиеся проституцией, вступающие в нетрадиционные сексуальные отношения», чем как минимум дезориентирует людей.