Сословные поправки в Конституцию

Представители церкви ратуют за упоминание бога, представители казачества – за конституционный статус казачества, РАН – за «приоритетную значимость науки и технологий», музейное сообщество − за культуру как «уникальное наследие многонационального народа» и т. д. На первый взгляд это кажется логичным – каждый должен работать в своей сфере. Подталкивает к таким результатам и состав рабочей группы, которую сформировал президент. Список ее членов заставляет вспомнить монументальное панно «Знатные люди Страны Советов», подготовленное под руководством художника Василия Ефанова в 1939 г. На полотне навстречу зрителю идут легко узнаваемые писатель Алексей Толстой, летчик Валерий Чкалов, известная трактористка Паша Ангелина, режиссер Владимир Немирович-Данченко и др. – всего почти полсотни достойнейших представителей самых разных профессий.