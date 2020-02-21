Как банку защитить клиента от мошенников
Против социальной инженерии, ставшей главным способом кражи денег у физлиц, могут помочь инструкции для тех, кто в стрессе
Мошенники переключаются с традиционных способов хищения денег со счетов в банке – фишинга и троянов – на социальную инженерию. Шанс получить от банка компенсацию утраты невелик.
По данным ЦБ, рынок электронных денежных переводов в России растет. В 2019 г. физические лица совершили 40,3 млрд электронных платежей и перевели 71 трлн руб. Растет и мошенничество: без согласия клиентов преступники в 2019 г. перевели с их счетов и карт 5,7 млрд руб. за 571 957 операций.
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