Как банку защитить клиента от мошенников

По данным ЦБ, рынок электронных денежных переводов в России растет. В 2019 г. физические лица совершили 40,3 млрд электронных платежей и перевели 71 трлн руб. Растет и мошенничество: без согласия клиентов преступники в 2019 г. перевели с их счетов и карт 5,7 млрд руб. за 571 957 операций.