Банки получили инструкцию по борьбе с мошенниками

Для начала ЦБ советует банкам и НФО удостовериться, что хранящийся в их базе номер телефона действительно принадлежит клиенту и что адрес его электронной почты не совпадает с адресами других клиентов. Затем предлагается направить клиенту на почту ссылку для верификации и sms с паролем, который необходимо ввести для перехода по этой ссылке. Также ЦБ предлагает использовать графический код – чтобы защитить информацию от автоматизированных систем подбора паролей или номеров.