Быть православным и не верить в бога

Уровень религиозной самоидентификации в России вроде бы высокий: с христианством, православием в опросах ФОМа и ВЦИОМа устойчиво себя отождествляет порядка 65% опрошенных. Но если в опрос добавить вариант ответа «Я верю в бога, но конкретную религию не исповедую», что сделали исследователи ЦИРКОНа, то картина существенно меняется: обнаруживается немалая, 17%, группа людей, которую в соцопросах раньше не фиксировали, – внеконфессиональные верующие. В эту группу чаще прочих попадают люди в возрасте 25–34 года, работающие, материально обеспеченные. Мотивы их отдельно не исследовались, можно предположить, что среди них не только свойственный молодости поиск, неготовность к конфессиональным обязательствам, но и неприятие религиозных институтов: совсем не доверяют РПЦ среди внеконфессионально верующих 12% (среди православных – 2%).