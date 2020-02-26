Быть православным и не верить в бога
Православие в России не играет решающей роли в консолидации общества, при этом, как и все общество, сообщество называющих себя православными очень фрагментировано. Декларируемая религиозность минимально влияет на идеологический и политический выбор граждан, а Русская православная церковь не обладает серьезным потенциалом массовой политической мобилизации. К таким выводам пришли социологи исследовательской группы ЦИРКОН на основе результатов масштабного исследования по материалам всероссийского опроса, проведенного в ноябре – декабре 2018 г. с репрезентативной выборкой 2400 человек. Результаты исследования обобщили руководитель ЦИРКОНа Игорь Задорин и социолог группы Анна Хомякова в статье «Религиозная самоидентификация респондентов в массовых опросах: что стоит за декларациями», опубликованной в журнале «Полития».
Уровень религиозной самоидентификации в России вроде бы высокий: с христианством, православием в опросах ФОМа и ВЦИОМа устойчиво себя отождествляет порядка 65% опрошенных. Но если в опрос добавить вариант ответа «Я верю в бога, но конкретную религию не исповедую», что сделали исследователи ЦИРКОНа, то картина существенно меняется: обнаруживается немалая, 17%, группа людей, которую в соцопросах раньше не фиксировали, – внеконфессиональные верующие. В эту группу чаще прочих попадают люди в возрасте 25–34 года, работающие, материально обеспеченные. Мотивы их отдельно не исследовались, можно предположить, что среди них не только свойственный молодости поиск, неготовность к конфессиональным обязательствам, но и неприятие религиозных институтов: совсем не доверяют РПЦ среди внеконфессионально верующих 12% (среди православных – 2%).