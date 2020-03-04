Что стоит за рекордной премией посреднику от «Роснефти»

$250 млн заплатила «Роснефть» внешнему консультанту в 2017–2018 гг. за сопровождение сделок с правительством Иракского Курдистана, обеспечивших экспансию компании в регион. Первые сообщения о сотрудничестве «Роснефти» с правительства Иракского Курдистана появились в 2017 г. Сначала стало известно, что швейцарская «дочка» «Роснефти» – Rosneft Trading S.A. (RTSA) заключила трехлетнее соглашение о покупке нефти на $1 млрд. В октябре того же года «Роснефть» сообщила о покупке 80% в пяти нефтяных месторождениях с запасами около 670 млн барр. примерно за $400 млн. В начале 2019 г. компания получила 60% в совместном предприятии, управляющем единственным экспортным нефтепроводом в регионе. Всего в 2017–2018 гг. «Роснефть» потратила на нефтяные сделки в регионе около $3,2 млрд. С учетом растущего долга Иракского Курдистана российской компании в III квартале 2019 г. ее инвестиции в этот регион составили уже 4,4 млрд руб.