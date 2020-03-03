«Роснефть» оценила успех сделок в Иракском Курдистане в $250 млн

Соглашение с этим консультантом RTSA заключила в 2017 г., сообщается в материалах RNME, с которыми ознакомились «Ведомости». Он оказывал услуги, «имевшие отношение к концессии и соглашениям о разделе продукции, которые «Роснефть» обсуждала с правительством Иракского Курдистана». Комиссия была определена исходя из «относительной бизнес-ценности» сделок и открывающихся благодаря им торговых возможностей. Отдельно оговаривалось, что вознаграждение выплачивается только в случае успеха сделок. В 2017–2018 гг. сумма в $250 млн была выплачена консультанту полностью.