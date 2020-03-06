Экстремизм в наушниках

Кураторы студенческих групп Пензенского госуниверситета (ПенГУ) получили брошюры, разъясняющие способы выявления «представляющих угрозу» студентов по внешним признакам, сообщило интернет-издание «7x7». Как сообщил 5 марта проректор университета Юрий Еременко официальному сайту вуза, методическое пособие «Выявление признаков деструктивного поведения студентов в социальных сетях» издано университетом в конце 2019 г. для помощи кураторам в работе с обучающимися.