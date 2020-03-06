Экстремизм в наушниках
Попытки вычислять подозрительную молодежь по внешним признакам не имеют ничего общего с борьбой с экстремизмом
Дело «Сети» (запрещена в России) усилило страхи роста радикализма среди молодежи у властей и руководства вузов. Однако вместо анализа причин недовольства молодежи государство пытается выявить нелояльных способами, дискредитировавшими себя еще во времена СССР.
Кураторы студенческих групп Пензенского госуниверситета (ПенГУ) получили брошюры, разъясняющие способы выявления «представляющих угрозу» студентов по внешним признакам, сообщило интернет-издание «7x7». Как сообщил 5 марта проректор университета Юрий Еременко официальному сайту вуза, методическое пособие «Выявление признаков деструктивного поведения студентов в социальных сетях» издано университетом в конце 2019 г. для помощи кураторам в работе с обучающимися.
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