Устрашение — молодежи

Ленты информагентств последние дни регулярно сообщают о специфических практиках воспитания молодежи государством. В одном из районов Татарстана на полицейской тренировке по подавлению массовых беспорядков роль «бунтовщиков» выполняли старшеклассники, некоторые потом пожаловались на шишки, ссадины и царапины. Организаторы учений, как заявил 24 декабря министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, уволены, а министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина предупредили о неполном служебном соответствии. Зато к опубликовавшей видео «учений» местной жительнице вскоре пришли полицейские. В тот же день Фонд борьбы с коррупцией сообщил об обыске в московской квартире своего сотрудника Руслана Шаведдинова, его задержании, стремительном призыве на срочную службу и отправке в закрытый гарнизон на острове Новая Земля.