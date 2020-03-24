Следить за вирусом или не только

23 марта премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи за три дня «организовать создание» системы отслеживания людей, контактировавших с зараженными COVID-19, на базе данных мобильных операторов о геолокации сотовых телефонов. Те, кого система сочтет контактировавшим с больным, получат sms-предупреждения о необходимости самоизолироваться. Информация о контактах будет также направляться в оперативные штабы в регионах – видимо, в целях контроля за соблюдением режима карантина (Минюст уже подготовил поправки в КоАП, ужесточающие наказание за его нарушение, – сейчас максимальный штраф всего 1000 руб.).