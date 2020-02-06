Пределы технократии и технократия пределов

Правительство Михаила Мишустина – не первое правительство, которое называют «технократическим». Каждый политический цикл в России начинается с назначения на экономику, финансы, здравоохранение и другие «узкие места по транспорту» людей, которых называют «технократами». Это слово подчеркивает границу между миром тех, кто обладает экспертным знанием, и миром тех, кто принимает политические решения. Экономист Бранко Миланович, известный своими исследованиями неравенства и много лет руководивший исследовательской службой Всемирного банка, написал недавно восхищенный отзыв о готовящихся поправках к российской Конституции и о новом правительстве России. Миланович уверен, что цель, поставленная перед новоназначенным технократом, – выведение российской экономики на траекторию устойчивого роста. Уже 10 лет российская экономика почти не растет. За 10 лет, прошедших со времени глобального кризиса, подушевой ВВП в России рос в среднем на 0,3% в год, а в Китае – на 7%. 10 лет назад ВВП Китая был в 3,5 раза больше российского, сейчас – в 7 раз, пишет Миланович.