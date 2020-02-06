Пределы технократии и технократия пределов
Даже если у нового премьера есть некоторый оговоренный доступ на политический этаж, то в целом его задача – укреплять стену между политикой и технократией
Правительство Михаила Мишустина – не первое правительство, которое называют «технократическим». Каждый политический цикл в России начинается с назначения на экономику, финансы, здравоохранение и другие «узкие места по транспорту» людей, которых называют «технократами». Это слово подчеркивает границу между миром тех, кто обладает экспертным знанием, и миром тех, кто принимает политические решения. Экономист Бранко Миланович, известный своими исследованиями неравенства и много лет руководивший исследовательской службой Всемирного банка, написал недавно восхищенный отзыв о готовящихся поправках к российской Конституции и о новом правительстве России. Миланович уверен, что цель, поставленная перед новоназначенным технократом, – выведение российской экономики на траекторию устойчивого роста. Уже 10 лет российская экономика почти не растет. За 10 лет, прошедших со времени глобального кризиса, подушевой ВВП в России рос в среднем на 0,3% в год, а в Китае – на 7%. 10 лет назад ВВП Китая был в 3,5 раза больше российского, сейчас – в 7 раз, пишет Миланович.
Вывод экономиста: нужно наверстывать упущенное и догонять Китай. Для того и назначен технократ. Этот ход мыслей выдает технократа в самом Милановиче. Он думает, что если бы был политиком, то ставил бы цели именно так. Но технократ не устанавливает цели, он отвечает только за средства их достижения. Цели устанавливает политик. Например, в российском случае политик устанавливает цель – выйти на экономический рост. Технократу его знания говорят: для роста нужна защита права собственности, соблюдение контрактов, контроль над коррупцией, конкуренция, независимый суд.