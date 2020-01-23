Кто останется за периметром политической зоны
Жизненные установки, навязываемые обществу сегодня, продолжат формировать узкую касту политически чистых и завтра
Можно спорить о том, насколько хороши новые министры и насколько умны те, кто занят очередным переписыванием политических правил. Но гораздо интереснее подумать о тех, кто к увлекательной игре в государство не допущен.
Для граждан, желающих занять государственные или муниципальные должности, свежими поправками введены «ограничения, связанные с наличием гражданства иностранного государства или вида на жительства». Президентом сможет стать только тот, кто жил в стране 25 лет. Эти нормы ставят в привилегированное положение военных, полицейских, сотрудников спецслужб и всех, кто не учился и не жил за границей. Тех, кто учился, работал, занимается предпринимательством за пределами России, эти поправки лишают шансов активно поучаствовать в делах страны. Для них это фактическое лишение пассивного избирательного права.