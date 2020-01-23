Кто останется за периметром политической зоны

Для граждан, желающих занять государственные или муниципальные должности, свежими поправками введены «ограничения, связанные с наличием гражданства иностранного государства или вида на жительства». Президентом сможет стать только тот, кто жил в стране 25 лет. Эти нормы ставят в привилегированное положение военных, полицейских, сотрудников спецслужб и всех, кто не учился и не жил за границей. Тех, кто учился, работал, занимается предпринимательством за пределами России, эти поправки лишают шансов активно поучаствовать в делах страны. Для них это фактическое лишение пассивного избирательного права.