Правительство контролеров

Правительство возглавил Михаил Мишустин – бывший руководитель налоговой службы, по общему мнению технократ, признанный в узких кругах специалист по учету и контролю. Когда про нового премьера хотят сказать хорошее, вспоминают, что в предыдущей своей ипостаси он наладил электронные системы учета, позволяющие налоговикам видеть, к примеру, каждый выпущенный в стране кассовый чек в единой системе, – да-да, и ваш последний поход в магазин тоже – или сверять цепочки платежей НДС между контрагентами на шесть итераций вглубь. Благодаря отлаженному учету выездных проверок стало меньше, бизнес намного меньше жалуется на грубость и вымогательство проверяющих – хотя бы просто потому, что сталкивается с ними в разы реже. Налоговые платежи при этом выросли на 40% за последние пять лет – все бы ничего, но это в 33 раза больше, чем скорость роста собственно экономики. Такой быстрый рост налоговых платежей и здоровой-то экономике вряд ли пошел бы на пользу, а в период стагнации более чем проблематичен. Но логика контроля и учета берет свое.