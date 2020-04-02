Еда на самоизоляции
Выбор между изоляцией наших овощей и зерна от внешних рынков и, напротив, использованием складывающейся в мире ситуации для экспансии на них ожидаемо сделан в пользу изоляции. Но, возможно, эта перестраховка излишняя и даже вредная.
31 марта Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила временно запретить вывоз из стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии – некоторых продовольственных товаров. «Невыездными» становятся репчатый лук, чеснок, репа, рожь, гречка, просо, крупа, мука грубого помола, гранулы из зерна злаков, соевые бобы и семена подсолнечника. Введение запрета на их экспорт позволит, как сказано в решении ЕЭК, «обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки».
Выбор между самоизоляцией евразийских овощей и зерна от внешних рынков и, напротив, использованием сложившейся ситуации для экспансии на них сделан в пользу изоляции. Причем, обращает внимание руководитель направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Высшей школы экономики Дмитрий Белоусов, протекционистское решение было принято совместно участниками ЕАЭС, а не каждой страной в отдельности, т. е. в условиях кризиса ЕЭК неожиданно «смогла стать инструментом модерации и согласования интересов». Но насколько оправданно это решение? И так ли уж необходимо?