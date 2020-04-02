Еда на самоизоляции

Выбор между самоизоляцией евразийских овощей и зерна от внешних рынков и, напротив, использованием сложившейся ситуации для экспансии на них сделан в пользу изоляции. Причем, обращает внимание руководитель направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Высшей школы экономики Дмитрий Белоусов, протекционистское решение было принято совместно участниками ЕАЭС, а не каждой страной в отдельности, т. е. в условиях кризиса ЕЭК неожиданно «смогла стать инструментом модерации и согласования интересов». Но насколько оправданно это решение? И так ли уж необходимо?