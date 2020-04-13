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Как я болею коронавирусом

Лечение уже отлажено, все будет хорошо
Марк Гарбер , финансист, медик
РИА Новости

Я оказался одной из первых жертв новомодного коронавируса. Был в Куршевеле, потом в Дубае, и так и не берусь сказать, откуда он у меня взялся. Думаю, большое число заболевших, спустившихся с гор, объясняется разреженностью воздуха, открытостью бронхов и потому глубокому проникновению вируса, который в этом случае не проходит классического пути через носоглотку, а попадает сразу в легкие и приступает к своему плану.

Признаться, я в январе пролежал с температурой и кашлем, поэтому смутно заподозрил, что уже имел дело с этим вирусом: ну не может быть, чтобы при обилии контактов с Китаем и при такой вирулентности кто-то не завез его уже к концу декабря к нам. Мол, переболел, пронесет.

Но что случилось, то случилось. Давеча я почувствовал сильный озноб в сочетании с холодным потом и никак не мог согреться. Утром температура подскочила до 38,5, першило горло. Взяв на вооружение все народные методы, я как-то почувствовал облегчение, но болезнь не отступала, хотя температура и спала, и появился кашель. Поехал в больницу и сдал анализ на коронавирус. Результаты я лично в руки так и не получил, зато кто-то любезно предоставил их скандальному интернет-изданию, где сообщалось, что я со старшим сыном лежу в Коммунарке и это расплата за куршевельское беспутство. (На тот момент я лежал дома… ну хоть так узнал.)

Снова поехал в больницу, и у меня нашли двухстороннюю пневмонию. Поскольку я находился на связи с друзьями-медиками, да и сам понимал невнятность происходящего, я последовал уже имевшемуся протоколу, который предполагал сочетание азитромицина, гидрохлорквинила и калетры (комбинированного противовирусного препарата). Плюс к этому большие дозы витаминов С, Д, А и цинка вкупе с сонмом иммуностимуляторов. Ну и с учетом кашля – лазолван.

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Я решил полечиться дома, посчитав, что аппарата искусственной вентиляции легких мне не нужно: насыщение крови кислородом было нормальным.

И вот здесь я подхожу к очень важной части симптоматики этой твари. Я точно понимаю, что помимо направленности на легкие, коронавирус несет выраженный психотропный компонент. Ночью, когда возникают приступы кашля, возникают и панические атаки. Общий фон в целом крайне депрессивный и не похож на обычный грипп. Внешнее информационное сопровождение звучит как реквием, и сознание рисует ужасающие картины.

Я когда-то несколько раз пробовал сеансы традиционной шаманской аяуаски – специальных техник измененного сознания с применением сока этой лианы. Во время сеанса идет мощная активизация ДМТ – вещества, вырабатываемого обычно во сне и вызывающего видения.

Мне показалось, что коронавирус влияет на те же структуры, вызывая крайне неприятные переживания. Я стал чувствовать вирус по особому ощущению во рту. Каждый раз, когда настучало ухудшение, появлялся этот странный, будто «жужжащий» привкус; неслучайно одним из характерных симптомов считается потеря запаха и вкуса, что я тоже испытал на себе. Представьте ощущение, когда головка чеснока под носом не пахнет вообще, а вкус чистого лимонного сока неотличим от питьевой воды! Поэтому мне и кажется, что поражаются достаточно глубокие структуры мозга, и это может в критической ситуации усугублять респираторные нарушения.

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Мне стало ясно, что одному находиться в таком состоянии опасно – может резко ухудшиться состояние, а рядом нужен ИВЛ и реаниматолог при нем.

На следующий день я переехал в больницу в Лапино, где уже был под наблюдением, ибо моя пневмония процветала и требовала контроля. И спасибо Марку Курцеру и Наталье Петровской за профессионализм: мы совместно отладили психотропный протокол, который обязательно должен включать анксиолитики, транквилизаторы, снотворные препараты.

Сон – важнейший компонент, особенно при астении, вызванной пневмонией.

Пневмония в любом виде, даже типичная, требует очень долгого восстановления. Ваше биополе пробито и еще долго будет восстанавливаться. Сейчас я дома и занимаюсь именно этим. Приятно ощущать запахи и вкусы, а главное – аппетит. Благо заготовили много еды.

Главное, что хочу сказать: больше оптимизма. Старайтесь не заболеть – это не обычный грипп, но уж если случилось – не падайте духом, лечитесь: лечение уже отлажено, все будет хорошо. Через три-четыре месяца лекарство будет найдено, и мы вернемся к обычной жизни.

Автор — финансист, медик

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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