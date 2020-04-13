Как я болею коронавирусом

Но что случилось, то случилось. Давеча я почувствовал сильный озноб в сочетании с холодным потом и никак не мог согреться. Утром температура подскочила до 38,5, першило горло. Взяв на вооружение все народные методы, я как-то почувствовал облегчение, но болезнь не отступала, хотя температура и спала, и появился кашель. Поехал в больницу и сдал анализ на коронавирус. Результаты я лично в руки так и не получил, зато кто-то любезно предоставил их скандальному интернет-изданию, где сообщалось, что я со старшим сыном лежу в Коммунарке и это расплата за куршевельское беспутство. (На тот момент я лежал дома… ну хоть так узнал.)