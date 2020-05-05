Запугивай, а то проиграешь

Неважно, когда закончится псевдокарантин (точнее, карантин, переименованный в режим самоизоляции), но по мере приближения к его концу дискуссия о цене вопроса и оправданности примененных мер, их адекватности имевшейся или имеющейся угрозе, и компенсациях за нанесенный гражданам и бизнесу ущерб будет все острее. Нереализовавшиеся страхи, которыми запугивали население, чтобы добиться его послушания, превратятся в упреки в обмане, злоупотреблениях и неадекватности. Вероятным выходом для власти, чтобы уйти от ответов на неудобные вопросы, может стать продолжение запугивания населения различными страшилками, что приведет лишь к еще большему ухудшению ситуацию. Спасая себя и свой рейтинг от последствий неадекватных и чрезмерных методов борьбы с эпидемией, власть имеет все шансы довести ситуацию до всеохватного коллапса.