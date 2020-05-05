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Запугивай, а то проиграешь

Послекризисные перспективы власти и граждан
Александр Кынев , политолог
Евгений Разумный / Ведомости

Неважно, когда закончится псевдокарантин (точнее, карантин, переименованный в режим самоизоляции), но по мере приближения к его концу дискуссия о цене вопроса и оправданности примененных мер, их адекватности имевшейся или имеющейся угрозе, и компенсациях за нанесенный гражданам и бизнесу ущерб будет все острее. Нереализовавшиеся страхи, которыми запугивали население, чтобы добиться его послушания, превратятся в упреки в обмане, злоупотреблениях и неадекватности. Вероятным выходом для власти, чтобы уйти от ответов на неудобные вопросы, может стать продолжение запугивания населения различными страшилками, что приведет лишь к еще большему ухудшению ситуацию. Спасая себя и свой рейтинг от последствий неадекватных и чрезмерных методов борьбы с эпидемией, власть имеет все шансы довести ситуацию до всеохватного коллапса.

Подобные дискуссии о цене вопроса идут сейчас во всех странах, реализовавших разные стратегии борьбы с коронавирусом. Эта дискуссия в России присутствует и сейчас, но в основном в социальных сетях и оппозиционных медиа, а после снятия ограничений на общение и перемещение граждан и публичные акции имеет все шансы обостриться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных