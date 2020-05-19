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Инфраструктура против кризиса

Нужно переориентироваться на привлечение частных инвестиций
Павел Селезнев , гендиректор Национального центра ГЧП
Андрей Гордеев / Ведомости

Одной из экономических жертв пандемии могут стать инфраструктурные проекты – многие из них могут быть поставлены на паузу. Сокращение расходов за счет инфраструктуры выглядит логично: зачем затевать очередной мегапроект, окупаемость которого растянется на долгие годы, если его можно перенести на более благоприятный период, а средства направить на латание дыр в бюджете? Тем более что не только коронавирус, но и сильнейшее падение цен на нефть нанесло удар по государственным доходам. По прогнозу Минфина, дефицит бюджета в 2020 г. составит около 4% ВВП, эксперты говорят и о 7%. Спад будет сопровождаться ростом безработицы, инфляции и банкротств малых и средних предприятий, снижением реальных доходов населения.

Не сокращать, а увеличивать

Зарубежный опыт показывает, что есть более эффективные методы, чем сокращение расходов на инфраструктуру. Крупные страны и в прошлом, и сейчас в борьбе с кризисом делают ставку именно на ускоренное развитие общественной инфраструктуры – как за счет бюджета, так и за счет частных инвестиций. Для получения дополнительных финансовых ресурсов нередко наращивается госдолг, распаковываются резервы, привлекаются средства бизнеса на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). И это, как показывает практика, не только не ухудшает состояние экономики, а, наоборот, помогает быстрее перейти от спада к росту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных