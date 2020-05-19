Инфраструктура против кризиса

Инфраструктура против кризисаНужно переориентироваться на привлечение частных инвестиций
Одной из экономических жертв пандемии могут стать инфраструктурные проекты – многие из них могут быть поставлены на паузу. Сокращение расходов за счет инфраструктуры выглядит логично: зачем затевать очередной мегапроект, окупаемость которого растянется на долгие годы, если его можно перенести на более благоприятный период, а средства направить на латание дыр в бюджете? Тем более что не только коронавирус, но и сильнейшее падение цен на нефть нанесло удар по государственным доходам. По прогнозу Минфина, дефицит бюджета в 2020 г. составит около 4% ВВП, эксперты говорят и о 7%. Спад будет сопровождаться ростом безработицы, инфляции и банкротств малых и средних предприятий, снижением реальных доходов населения.
Не сокращать, а увеличивать
Зарубежный опыт показывает, что есть более эффективные методы, чем сокращение расходов на инфраструктуру. Крупные страны и в прошлом, и сейчас в борьбе с кризисом делают ставку именно на ускоренное развитие общественной инфраструктуры – как за счет бюджета, так и за счет частных инвестиций. Для получения дополнительных финансовых ресурсов нередко наращивается госдолг, распаковываются резервы, привлекаются средства бизнеса на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). И это, как показывает практика, не только не ухудшает состояние экономики, а, наоборот, помогает быстрее перейти от спада к росту.