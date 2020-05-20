Как будет работать социальный контракт в России

Как будет работать социальный контракт в РоссииВ других странах он показал эффективность
Из-за пандемии без средств к существованию, согласно прогнозу Высшей школы экономики, рискует остаться свыше миллиона человек. За чертой бедности в 2019 г. жило 13,1% населения, по данным Росстата. Власти искали и ищут новые способы поддержать людей, лишившихся средств. В 2019 г., еще до пандемии, из федерального бюджета было выделено 7 млрд руб. на новую форму социальной защиты – социальные контракты с малоимущими гражданами. Поможет ли эта мера в условиях роста бедности в стране?
Понимание, что система соцзащиты нуждается в серьезных реформах, возникло не в связи с нынешней сложной ситуацией. В развитых странах постоянно ищут новые способы справиться с бедностью, молодежной безработицей и старением населения, все это увеличивает нагрузку на систему социальной защиты. Классическая схема выплаты пособий признана слишком затратной для экономик этих стран, и они выбрали так называемую активизирующую социальную политику. Ее отличие от традиционной в том, что граждане не получают пособие только на основании дохода или статуса (например, инвалидности). За пособие они должны активизироваться – начать работать. Прагматическая цель такой социальной политики – поменять статус получателя пособия на статус активного работника. Таким образом делается попытка решить две задачи: экономить бюджет и стимулировать занятость.
По данным ОЭСР, программы активизирующего типа в том или ином виде уже работают в США, Австралии, Великобритании, большинстве стран ЕС и некоторых странах Азии и Латинской Америки. В России оказание социальной помощи на основании социального контракта впервые стало применяться в 2012 г. Признанный малоимущим гражданин может получить пособие, если успешно выполнит условия договора с соцслужбой: найдет работу, займется предпринимательством, пройдет курсы повышения квалификации или предпримет иные действия по улучшению своего положения. До 2020 г. регионы предоставляли эту услугу добровольно и за счет средств местного бюджета. Регионов, занявшихся этим, было 50, но в одних услуга предоставлялась в натуральной форме, в других ее получали менее 10 человек в год. В этом году 21 российский регион получил федеральные субсидии на эксперимент с социальным контрактом под поручение снизить бедность на 50%.