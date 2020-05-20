Как будет работать социальный контракт в России

По данным ОЭСР, программы активизирующего типа в том или ином виде уже работают в США, Австралии, Великобритании, большинстве стран ЕС и некоторых странах Азии и Латинской Америки. В России оказание социальной помощи на основании социального контракта впервые стало применяться в 2012 г. Признанный малоимущим гражданин может получить пособие, если успешно выполнит условия договора с соцслужбой: найдет работу, займется предпринимательством, пройдет курсы повышения квалификации или предпримет иные действия по улучшению своего положения. До 2020 г. регионы предоставляли эту услугу добровольно и за счет средств местного бюджета. Регионов, занявшихся этим, было 50, но в одних услуга предоставлялась в натуральной форме, в других ее получали менее 10 человек в год. В этом году 21 российский регион получил федеральные субсидии на эксперимент с социальным контрактом под поручение снизить бедность на 50%.