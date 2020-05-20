Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Химия в борьбе с коронавирусом

Эпидемия – хороший повод наладить сложные производства в России
Александр Мажуга , ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева, доктор химических наук, профессор РАН
Андрей Гордеев / Ведомости

Национальная безопасность страны – не только вооружения, но и возможность молниеносно реагировать на внешние вызовы, в том числе биологические угрозы, такие как нынешняя, коронавирусная.

Химическая промышленность России сейчас – это прежде всего крупно- и среднетоннажные производства: неорганические соединения, минеральные удобрения, первые переделы нефти и газа. Доля импорта в этой категории в России составляет всего 35%. Но в малотоннажной химии – производствах, где годовой выпуск чаще всего составляет не более 10 т, а иногда и всего 1 кг на всю страну в год, доля импорта находится на уровне 80%, а иногда достигает и 100%. Малотоннажная химия обычно выпускает продукцию высоких переделов – красители, поверхностно-активные вещества, фармацевтические субстанции и т. п. Это многостадийное производство, которое требует высококвалифицированных специалистов и сложного оборудования. Импорт химии в основном идет из Китая и Германии, и, как правило, это продукция с высокой добавленной стоимостью. Представить, что российский химический комплекс полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, невозможно, но это и не нужно. Но отсутствие собственной малотоннажной химии все-таки тормозит развитие других отраслей, например фармацевтики, так востребованной внутренним рынком.

Борьба с коронавирусной инфекцией остро ставит вопрос о собственном химическом производстве для обеспечения людей современными терапевтическими препаратами и антисептическими и дезинфицирующими средствами.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных