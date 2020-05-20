Химия в борьбе с коронавирусом

Химическая промышленность России сейчас – это прежде всего крупно- и среднетоннажные производства: неорганические соединения, минеральные удобрения, первые переделы нефти и газа. Доля импорта в этой категории в России составляет всего 35%. Но в малотоннажной химии – производствах, где годовой выпуск чаще всего составляет не более 10 т, а иногда и всего 1 кг на всю страну в год, доля импорта находится на уровне 80%, а иногда достигает и 100%. Малотоннажная химия обычно выпускает продукцию высоких переделов – красители, поверхностно-активные вещества, фармацевтические субстанции и т. п. Это многостадийное производство, которое требует высококвалифицированных специалистов и сложного оборудования. Импорт химии в основном идет из Китая и Германии, и, как правило, это продукция с высокой добавленной стоимостью. Представить, что российский химический комплекс полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, невозможно, но это и не нужно. Но отсутствие собственной малотоннажной химии все-таки тормозит развитие других отраслей, например фармацевтики, так востребованной внутренним рынком.