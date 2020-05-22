Зачем «Роснефть» рассылает «черные метки» независимым СМИ

Все это выглядит как целенаправленная политика по запугиванию СМИ. Расчет понятен. Если даже за «вегетарианский» заголовок можно получить разорительный иск, то любой журналист сто раз подумает, прежде чем выпускать действительно критический материал о «Роснефти». Получается, судебными преследованиями компания как будто пытается заткнуть рот не зависимым от нее СМИ, добиться лояльных публикаций. Пока выходит не очень. Кроме того, за последние годы появилась масса журналистских проектов, которые вообще не подпадают под регулирование закона о СМИ. Например, Baza в прошлом году опубликовала расследование об особняке Сечина, разошедшееся на цитаты по всей сети. И что, спросите вы? А ничего.