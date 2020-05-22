Зачем «Роснефть» рассылает «черные метки» независимым СМИ

Зачем «Роснефть» рассылает «черные метки» независимым СМИУдовлетворенный иск даже на порядок меньшую сумму убьет РБК
Претензии «Роснефти» удивительны. Компании не понравился заголовок к одной из статей издания – «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». Речь идет об объявленной еще в конце марта сделке между нефтяной компанией и правительством. «Роснефть» передает государству попавшие под санкции США нефтяные активы, связанные с Венесуэлой, а взамен получает 9,6% своих акций. В мае сделка состоялась. Государственное АО «Росзарубежнефть» через ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань» стало владельцем 80% Национального нефтяного консорциума (ННК).
«Роснефть» считает заголовок к статье наносящим ущерб ее репутации. А сумму ущерба посчитала как разницу в росте капитализации компании и отраслевого нефтегазового индекса Мосбиржи.
РБК действительно допустил ошибку в заголовке. Незадолго до сделки ЧОП (кстати, раньше принадлежавший «Роснефти») был перерегистрирован из Рязани в Москву. Но все остальное ведь верно. Государство получило контроль над венесуэльским активом через ЧОП. Ведь можно было ННК завести на любую другую компанию, а не ЧОП, да хоть на саму «Росзарубежнефть». Или это такой тонкий юмор? Вспомним, что ООО «Байкалфинансгруп», купившее «Юганскнефтегаз» в 2004 г., а спустя несколько дней доставшееся «Роснефти», было зарегистрировано по адресу рюмочной.
Несмотря на более чем странную аргументацию, этот иск – серьезная угроза для РБК. В активе «Роснефти» уже немало похожих побед в судах – два иска к «Ведомостям» (про особняк Сечина в Барвихе и редакционную статью). Судилась «Роснефть» также с «Коммерсантом», «Новой газетой» и с Forbes. А самый крупный иск в истории российских медиа подавался также к РБК – более чем на 3 млрд руб. Тогда суд удовлетворил его частично, присудив компенсацию в размере 390 000 руб. и обязав РБК удалить статью и опубликовать опровержение.
Все это выглядит как целенаправленная политика по запугиванию СМИ. Расчет понятен. Если даже за «вегетарианский» заголовок можно получить разорительный иск, то любой журналист сто раз подумает, прежде чем выпускать действительно критический материал о «Роснефти». Получается, судебными преследованиями компания как будто пытается заткнуть рот не зависимым от нее СМИ, добиться лояльных публикаций. Пока выходит не очень. Кроме того, за последние годы появилась масса журналистских проектов, которые вообще не подпадают под регулирование закона о СМИ. Например, Baza в прошлом году опубликовала расследование об особняке Сечина, разошедшееся на цитаты по всей сети. И что, спросите вы? А ничего.
«Роснефть» не первая гоняется по судам за медиа. Раньше все журналисты знали: напишешь что-то нелицеприятное о мэре Москвы Юрии Лужкове – получишь иск и обязательно его проиграешь. Правда, тогда речь шла всего лишь об опровержениях, а никак не о гигантских выплатах по суду. Но у покойного Юрия Михайловича были президентские амбиции, с чем, очевидно, и были связаны попытки «зачистки» информационного пространства. Большой вопрос, что сейчас заставляет «Роснефть» судиться со всеми ведущими деловыми СМИ страны.