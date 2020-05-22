Сечин переназначен главой «Роснефти» на 5 лет

Сечин переназначен главой «Роснефти» на 5 летОн руководит компанией с 2012 года
Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет, следует из сообщения центра раскрытия корпоративной информации.
Ранее правительство продлило контракт Сечина. Топ-менеджер возглавил «Роснефть» в мае 2012 г. До этого он несколько лет был председателем совета директоров компании. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 г. он был продлен на пять лет.
12 мая Сечин встречался с президентом России Владимиром Путиным. Но в открытой части беседы о новом контракте ничего не говорилось. Сечин просил о поддержке нефтяной отрасли в условиях «драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка» и ожидаемого снижения добычи по условиям сделки ОПЕК+. Россия с мая сокращает добычу на 20%.
До назначения главным исполнительным директором «Роснефти» Сечин с 2004 по 2011 г. был председателем совета директоров компании. С 1998 г. работал в аппарате Путина, а в 2000 г., после избрания Путина президентом, занял должность замруководителя президентской администрации. C 2008 по 2012 г., когда Путин руководил правительством, Сечин занимал должность вице-премьера.