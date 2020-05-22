Сечин переназначен главой «Роснефти» на 5 лет

Ранее правительство продлило контракт Сечина. Топ-менеджер возглавил «Роснефть» в мае 2012 г. До этого он несколько лет был председателем совета директоров компании. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 г. он был продлен на пять лет.