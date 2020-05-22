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Сечин переназначен главой «Роснефти» на 5 лет

Он руководит компанией с 2012 года
Артем Гирш
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет, следует из сообщения центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее правительство продлило контракт Сечина. Топ-менеджер возглавил «Роснефть» в мае 2012 г. До этого он несколько лет был председателем совета директоров компании. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 г. он был продлен на пять лет.

12 мая Сечин встречался с президентом России Владимиром Путиным. Но в открытой части беседы о новом контракте ничего не говорилось. Сечин просил о поддержке нефтяной отрасли в условиях «драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка» и ожидаемого снижения добычи по условиям сделки ОПЕК+. Россия с мая сокращает добычу на 20%.

Ранее по теме: Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

До назначения главным исполнительным директором «Роснефти» Сечин с 2004 по 2011 г. был председателем совета директоров компании. С 1998 г. работал в аппарате Путина, а в 2000 г., после избрания Путина президентом, занял должность замруководителя президентской администрации. C 2008 по 2012 г., когда Путин руководил правительством, Сечин занимал должность вице-премьера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных