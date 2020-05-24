Взять власть у вирусологов!Германия дает политический ответ на эпидемию
С февраля сего года миром правят вирусологи и эпидемиологи. Видно, как упиваются они своей властью, когда, покашливая, объясняют, что и в июле, кх-кх, и, вероятно, в сентябре, кх-кх, а предположительно, и в ноябре, кх-кх, по всей видимости, все еще не будет, кх-кх, однозначно четкой гарантии ни от чего, кх-кх, так что, уважаемые сограждане, кх-кх, надо подождать и потом посмотреть, кх-кх, подождать и посмотреть, подождать и посмотреть… О, как закатывали они в ужасе глаза, если кто-нибудь в полутора метрах от них только заговаривал об экономической катастрофе, ослаблении карантинов и проч. Не сметь!.. Virus first!
А власти, расслабленные и испуганные, охотно прячутся за бормотания придворных экспертов – им до смерти не хочется что бы то ни было решать и за что-либо отвечать. Эксперты, кстати, и сами разнятся: вирусолог видит под микроскопом одно, эпидемиолог – другое, паталогоанатом – невооруженным глазом – третье, а демограф – четвертое и т. д. Друг с другом все они часто в немалых контрах, так что на следующих выборах лучше уж сразу выбирать вирусологов, а не вторичных по отношению к ним политиков.