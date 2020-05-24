Взять власть у вирусологов!

С февраля сего года миром правят вирусологи и эпидемиологи. Видно, как упиваются они своей властью, когда, покашливая, объясняют, что и в июле, кх-кх, и, вероятно, в сентябре, кх-кх, а предположительно, и в ноябре, кх-кх, по всей видимости, все еще не будет, кх-кх, однозначно четкой гарантии ни от чего, кх-кх, так что, уважаемые сограждане, кх-кх, надо подождать и потом посмотреть, кх-кх, подождать и посмотреть, подождать и посмотреть… О, как закатывали они в ужасе глаза, если кто-нибудь в полутора метрах от них только заговаривал об экономической катастрофе, ослаблении карантинов и проч. Не сметь!.. Virus first!