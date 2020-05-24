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Взять власть у вирусологов!

Германия дает политический ответ на эпидемию
Павел Полян , историк
Reuters

С февраля сего года миром правят вирусологи и эпидемиологи. Видно, как упиваются они своей властью, когда, покашливая, объясняют, что и в июле, кх-кх, и, вероятно, в сентябре, кх-кх, а предположительно, и в ноябре, кх-кх, по всей видимости, все еще не будет, кх-кх, однозначно четкой гарантии ни от чего, кх-кх, так что, уважаемые сограждане, кх-кх, надо подождать и потом посмотреть, кх-кх, подождать и посмотреть, подождать и посмотреть… О, как закатывали они в ужасе глаза, если кто-нибудь в полутора метрах от них только заговаривал об экономической катастрофе, ослаблении карантинов и проч. Не сметь!.. Virus first!

А власти, расслабленные и испуганные, охотно прячутся за бормотания придворных экспертов – им до смерти не хочется что бы то ни было решать и за что-либо отвечать. Эксперты, кстати, и сами разнятся: вирусолог видит под микроскопом одно, эпидемиолог – другое, паталогоанатом – невооруженным глазом – третье, а демограф – четвертое и т. д. Друг с другом все они часто в немалых контрах, так что на следующих выборах лучше уж сразу выбирать вирусологов, а не вторичных по отношению к ним политиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных