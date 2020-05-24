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Оружие против пандемий

Могут ли вернуться в практическую медицину «железные легкие»
Андрей Рагозин , кандидат медицинских наук, сотрудник Высшей школы организации и управления здравоохранением
TASS

Примерно у каждого пятого инфицированного коронавирусом из-за поражения легких развивается дыхательная недостаточность, многим требуется интенсивная терапия, а некоторым – искусственная вентиляция легких (ИВЛ), зачастую длительная – до нескольких недель. Таких больных много, они исчерпывают резерв аппаратов ИВЛ, и врачи вынуждены выбирать, кому помочь, а в отделениях реанимации и интенсивной терапии, переполненных пациентами с COVID-19, не остается места для обычных больных. Многим из выживших после COVID-19 нужны респираторная поддержка и реабилитация, в том числе с использованием «вспомогательных» и «тренирующих» режимов ИВЛ.

Так что один из ключей к победе над COVID-19 – общедоступная (недорогая), эффективная и безопасная ИВЛ, которую можно проводить в обычных палатах или на дому силами неквалифицированного персонала. Увы, общепринятая сегодня технология PPV (positive pressure ventilator) не такова. Аппараты PPV создают положительное давление в дыхательных путях – грубо говоря, вдувают воздух в легкие – и поэтому требуют герметичного соединения аппарата с пациентом через трубку, установленную в трахею (интубация).

Вообще сомнительна эффективность PPV для лечения пациентов с COVID-19: он дает очень высокую (по данным некоторых авторов, более 80%) летальность. У врачей складывается устойчивое впечатление, что PPV приносит ковидным больным больше вреда, чем пользы, что обусловлено спецификой поражения легочной ткани. Больная, она становится крайне уязвимой и страдает даже от самых нежных режимов вдувания воздуха. Отсюда стремление врачей откладывать инвазивную ИВЛ до последнего. Но отсрочка ИВЛ может вызвать тяжелое, зачастую необратимое повреждение других органов и тканей – от нехватки кислорода. Так что на ИВЛ зачастую попадают больные уже в критическом состоянии, что ухудшает их прогноз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных