Оружие против пандемий

Оружие против пандемийМогут ли вернуться в практическую медицину «железные легкие»
Примерно у каждого пятого инфицированного коронавирусом из-за поражения легких развивается дыхательная недостаточность, многим требуется интенсивная терапия, а некоторым – искусственная вентиляция легких (ИВЛ), зачастую длительная – до нескольких недель. Таких больных много, они исчерпывают резерв аппаратов ИВЛ, и врачи вынуждены выбирать, кому помочь, а в отделениях реанимации и интенсивной терапии, переполненных пациентами с COVID-19, не остается места для обычных больных. Многим из выживших после COVID-19 нужны респираторная поддержка и реабилитация, в том числе с использованием «вспомогательных» и «тренирующих» режимов ИВЛ.
Так что один из ключей к победе над COVID-19 – общедоступная (недорогая), эффективная и безопасная ИВЛ, которую можно проводить в обычных палатах или на дому силами неквалифицированного персонала. Увы, общепринятая сегодня технология PPV (positive pressure ventilator) не такова. Аппараты PPV создают положительное давление в дыхательных путях – грубо говоря, вдувают воздух в легкие – и поэтому требуют герметичного соединения аппарата с пациентом через трубку, установленную в трахею (интубация).
Вообще сомнительна эффективность PPV для лечения пациентов с COVID-19: он дает очень высокую (по данным некоторых авторов, более 80%) летальность. У врачей складывается устойчивое впечатление, что PPV приносит ковидным больным больше вреда, чем пользы, что обусловлено спецификой поражения легочной ткани. Больная, она становится крайне уязвимой и страдает даже от самых нежных режимов вдувания воздуха. Отсюда стремление врачей откладывать инвазивную ИВЛ до последнего. Но отсрочка ИВЛ может вызвать тяжелое, зачастую необратимое повреждение других органов и тканей – от нехватки кислорода. Так что на ИВЛ зачастую попадают больные уже в критическом состоянии, что ухудшает их прогноз.