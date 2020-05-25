Как реорганизовать здравоохранение в России

Как реорганизовать здравоохранение в РоссииНужно отказаться от страховой схемы финансирования
Чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусной эпидемией вывела на первый план социально-экономической повестки проблему того, как организовать в России систему здравоохранения.
У нас, как известно, сейчас функционирует страховая медицина, финансируемая в основном через Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Работодатели в виде страхового взноса платят 5,1% от зарплат нанятых ими людей, регионы вносят туда платежи за неработающее население. В 2019 г. ФОМС потратил на поддержку здравоохранения примерно 2 трлн руб. Еще 1,4 трлн руб. выделяют федеральный и региональные бюджеты. В общей сложности это чуть больше 3% ВВП.
В странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на здравоохранение тратится 5–7% ВВП. А если сопоставлять расходы государств в абсолютных цифрах, то отставание России будет еще больше. И несмотря на определенные успехи российского здравоохранения, оплата труда медицинских работников остается невысокой, сохраняется и их дефицит, а доступность медицинских услуг и их качество часто недостаточны.