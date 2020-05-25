Сицилианская защита нефтяников

Сицилианская защита нефтяниковКак власти США спасают сланцевую добычу и что это значит для России
В сицилианской защите черные дают асимметричный ответ игроку белыми, чем повышают напряжение в противостоянии, чтобы перехватить инициативу. Американские власти тоже сделали несколько изящных ходов в ответ на ценовую атаку альянса традиционных нефтяных держав на сланцевый сектор США. Действуя на редкость солидарно, президент Дональд Трамп и конгресс надавили на самое уязвимое для Саудовской Аравии место – оборону королевства. И одновременно стремительно смешали и закачали в отрасль чудо-коктейль из налоговых послаблений и финансовой помощи, чтобы дать выжить производителям сланцевой нефти и смежным отраслям.
У российского руководства пока есть возможность эффективно решать краткосрочные проблемы нефтяного сектора, но в среднесрочной перспективе стране предстоит столкнуться с серьезными вызовами в национальной экономике. Исторически на рынке нефти Россия не определяет правила игры, а может лишь извлекать выгоду от меняющейся конъюнктуры отношений между основными игроками – Саудовской Аравией и США.
В 1974 г. после нефтяного кризиса, вызванного арабо-израильским конфликтом, советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер и министр финансов Уильям Саймон достигли договоренностей с саудовским королем Фейсалом ибн Абдул-Азиз аль-Саудом, что США обеспечивает военную защиту Саудовской Аравии и предоставляет новейшее вооружение Эр-Рияду. В ответ королевство гарантировало надежность поставок нефти в США и поддержку стабильности доллара как основы мировой финансовой системы за счет использования американской валюты при расчетах с покупателями нефти и вложения нефтяных доходов в казначейские обязательства США. Отношения Эр-Рияда и Вашингтона не всегда были безоблачными, но усиление роли сланцевого сектора в США в 2010-е гг. внесло серьезный дисбаланс в договоренности 1974 г. Сегодня Саудовская Аравия считает, что сланцевый сектор не имеет отношения к соглашению 1974 г.: это обычный участник нефтяного рынка и, значит, он может быть подвергнут недружественным ценовым атакам со стороны стран – членов ОПЕК и их союзников.