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Сицилианская защита нефтяников

Как власти США спасают сланцевую добычу и что это значит для России
Шамиль Еникеев Кирилл Зенин
Reuters

В сицилианской защите черные дают асимметричный ответ игроку белыми, чем повышают напряжение в противостоянии, чтобы перехватить инициативу. Американские власти тоже сделали несколько изящных ходов в ответ на ценовую атаку альянса традиционных нефтяных держав на сланцевый сектор США. Действуя на редкость солидарно, президент Дональд Трамп и конгресс надавили на самое уязвимое для Саудовской Аравии место – оборону королевства. И одновременно стремительно смешали и закачали в отрасль чудо-коктейль из налоговых послаблений и финансовой помощи, чтобы дать выжить производителям сланцевой нефти и смежным отраслям.

У российского руководства пока есть возможность эффективно решать краткосрочные проблемы нефтяного сектора, но в среднесрочной перспективе стране предстоит столкнуться с серьезными вызовами в национальной экономике. Исторически на рынке нефти Россия не определяет правила игры, а может лишь извлекать выгоду от меняющейся конъюнктуры отношений между основными игроками – Саудовской Аравией и США.

В 1974 г. после нефтяного кризиса, вызванного арабо-израильским конфликтом, советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер и министр финансов Уильям Саймон достигли договоренностей с саудовским королем Фейсалом ибн Абдул-Азиз аль-Саудом, что США обеспечивает военную защиту Саудовской Аравии и предоставляет новейшее вооружение Эр-Рияду. В ответ королевство гарантировало надежность поставок нефти в США и поддержку стабильности доллара как основы мировой финансовой системы за счет использования американской валюты при расчетах с покупателями нефти и вложения нефтяных доходов в казначейские обязательства США. Отношения Эр-Рияда и Вашингтона не всегда были безоблачными, но усиление роли сланцевого сектора в США в 2010-е гг. внесло серьезный дисбаланс в договоренности 1974 г. Сегодня Саудовская Аравия считает, что сланцевый сектор не имеет отношения к соглашению 1974 г.: это обычный участник нефтяного рынка и, значит, он может быть подвергнут недружественным ценовым атакам со стороны стран – членов ОПЕК и их союзников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных