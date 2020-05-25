Сицилианская защита нефтяников

В 1974 г. после нефтяного кризиса, вызванного арабо-израильским конфликтом, советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер и министр финансов Уильям Саймон достигли договоренностей с саудовским королем Фейсалом ибн Абдул-Азиз аль-Саудом, что США обеспечивает военную защиту Саудовской Аравии и предоставляет новейшее вооружение Эр-Рияду. В ответ королевство гарантировало надежность поставок нефти в США и поддержку стабильности доллара как основы мировой финансовой системы за счет использования американской валюты при расчетах с покупателями нефти и вложения нефтяных доходов в казначейские обязательства США. Отношения Эр-Рияда и Вашингтона не всегда были безоблачными, но усиление роли сланцевого сектора в США в 2010-е гг. внесло серьезный дисбаланс в договоренности 1974 г. Сегодня Саудовская Аравия считает, что сланцевый сектор не имеет отношения к соглашению 1974 г.: это обычный участник нефтяного рынка и, значит, он может быть подвергнут недружественным ценовым атакам со стороны стран – членов ОПЕК и их союзников.