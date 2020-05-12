Саудовской Аравии придется забыть об амбициозных реформах

Кое-что из задуманного осуществить удалось. Например, в декабре 2019 г. Эр-Рияд провел IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco, хотя оно прошло не так, как было задумано: акции купили практически лишь местные инвесторы, капитализация составила $1,7 трлн вместо $2 трлн, привлечь удалось $29,4 млрд за 1,5% акций вместо ожидавшихся $100 млрд за 5%. Но разразившаяся в 2020 г. пандемия COVID-19 создала беспрецедентный кризис, практически парализовав мировую экономику. Резкое снижения спроса на нефть и развал сделки ОПЕК+ в марте обрушили цены, а стоимость фьючерсов на североамериканскую нефть WTI в апреле и вовсе впервые в истории стала отрицательной. Поэтому приоритеты саудовского правительства, вопреки прежним громким заявлениям, изменились.