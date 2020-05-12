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Саудовской Аравии придется забыть об амбициозных реформах

Обвал нефти в 2014–2016 гг. заставил заговорить о преобразованиях, а в 2020 г. – отложить их
Алексей Невельский
Amr Nabil / AP

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман четыре года назад объявил о планах радикально преобразовать экономику, снизив ее зависимость от экспорта нефти. Его стратегия получила название «Видение 2030», но уже «в 2020 г. мы сможем жить без нефти», говорил он в апреле 2016 г. Принц также утверждал, что его не волнует, какими будут цены на нефть.

Кое-что из задуманного осуществить удалось. Например, в декабре 2019 г. Эр-Рияд провел IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco, хотя оно прошло не так, как было задумано: акции купили практически лишь местные инвесторы, капитализация составила $1,7 трлн вместо $2 трлн, привлечь удалось $29,4 млрд за 1,5% акций вместо ожидавшихся $100 млрд за 5%. Но разразившаяся в 2020 г. пандемия COVID-19 создала беспрецедентный кризис, практически парализовав мировую экономику. Резкое снижения спроса на нефть и развал сделки ОПЕК+ в марте обрушили цены, а стоимость фьючерсов на североамериканскую нефть WTI в апреле и вовсе впервые в истории стала отрицательной. Поэтому приоритеты саудовского правительства, вопреки прежним громким заявлениям, изменились.

Ужесточение фискальной политики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных