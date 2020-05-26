Снова не хочется быть трубой для прокачки контента

В конце июня в совет директоров сотового оператора МТС может войти (да скорее всего и войдет) гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Лучшую с тактической точки зрения кандидатуру сложно себе представить – медиабизнес стал приоритетным для компании. В прошлом году оператор создал подразделение «МТС медиа», отвечающее за производство и дистрибуцию контента. Для развития этих проектов компания привлекала бывшего гендиректора ТНТ Игоря Мишина. Подкрепить медийные амбиции МТС должна купленная также в 2019 г. киностудия. Ну и, естественно, улучшить развлекательную составляющую бизнеса МТС должно СП с «Первым каналом», о планах создания которого было объявлено в марте. Для планов такого размаха знания и опыт Эрнста действительно незаменимы. Более того, не будет удивительно, если в штатном расписании МТС или «МТС медиа» вскоре появится должность главного режиссера.