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Снова не хочется быть трубой для прокачки контента

Поможет ли Константин Эрнст в выполнении амбициозных планов МТС
Валерий Кодачигов

В конце июня в совет директоров сотового оператора МТС может войти (да скорее всего и войдет) гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Лучшую с тактической точки зрения кандидатуру сложно себе представить – медиабизнес стал приоритетным для компании. В прошлом году оператор создал подразделение «МТС медиа», отвечающее за производство и дистрибуцию контента. Для развития этих проектов компания привлекала бывшего гендиректора ТНТ Игоря Мишина. Подкрепить медийные амбиции МТС должна купленная также в 2019 г. киностудия. Ну и, естественно, улучшить развлекательную составляющую бизнеса МТС должно СП с «Первым каналом», о планах создания которого было объявлено в марте. Для планов такого размаха знания и опыт Эрнста действительно незаменимы. Более того, не будет удивительно, если в штатном расписании МТС или «МТС медиа» вскоре появится должность главного режиссера.

Пока медиабизнес – около 2% выручки МТС, т. е. 10 млрд руб., заявил 26 мая президент компании Алексей Корня. Правда, в эту сумму входят и доходы от традиционных для оператора услуг платного ТВ. Не пусто – но пока еще и не густо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных