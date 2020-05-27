Дорогой и близкий иностранный капитал

Дорогой и близкий иностранный капиталДивиденды и проценты в адрес иностранных получателей и повышенные ставки налога
Многочисленные новости о настройке поддержки малого и среднего бизнеса заслоняют другую инициативу президента Владимира Путина: 25 марта он предложил ввести 15%-ный налог на дивиденды и проценты в адрес иностранных транзитных компаний. Это решение вызвало крайнюю обеспокоенность делового сообщества.
Первая волна «писем счастья» – о повышении ставки налога у источника выплат – не заставила себя долго ждать и была направлена компетентным органам Кипра, Мальты и Люксембурга в апреле. Россия предложила подписать протоколы к действующим Соглашениям об избежании двойного налогообложения (СИДН), и, если страны-партнеры согласятся, новый порядок налогообложения начнет действовать с 2021 г. В противном случае Россия оставляет за собой право в одностороннем порядке выйти из СИДН.
Сейчас не известно, каким еще странам будет предложено подписать подобный протокол, но анализ СИДН с иными государствами, а также часто встречающихся международных структур позволяет дополнить перечень: в нем могут оказаться Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Сингапур, Гонконг, а также менее востребованные для инкорпорации холдингов государства – Австрия, Германия, Франция.