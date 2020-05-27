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Дорогой и близкий иностранный капитал

Дивиденды и проценты в адрес иностранных получателей и повышенные ставки налога
Максим Мартынов , руководитель налоговой практики UFG Wealth Management
Евгений Разумный / Ведомости

Многочисленные новости о настройке поддержки малого и среднего бизнеса заслоняют другую инициативу президента Владимира Путина: 25 марта он предложил ввести 15%-ный налог на дивиденды и проценты в адрес иностранных транзитных компаний. Это решение вызвало крайнюю обеспокоенность делового сообщества.

Первая волна «писем счастья» – о повышении ставки налога у источника выплат – не заставила себя долго ждать и была направлена компетентным органам Кипра, Мальты и Люксембурга в апреле. Россия предложила подписать протоколы к действующим Соглашениям об избежании двойного налогообложения (СИДН), и, если страны-партнеры согласятся, новый порядок налогообложения начнет действовать с 2021 г. В противном случае Россия оставляет за собой право в одностороннем порядке выйти из СИДН. 

Сейчас не известно, каким еще странам будет предложено подписать подобный протокол, но анализ СИДН с иными государствами, а также часто встречающихся международных структур позволяет дополнить перечень: в нем могут оказаться Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Сингапур, Гонконг, а также менее востребованные для инкорпорации холдингов государства – Австрия, Германия, Франция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных