Дорогой и близкий иностранный капитал

Первая волна «писем счастья» – о повышении ставки налога у источника выплат – не заставила себя долго ждать и была направлена компетентным органам Кипра, Мальты и Люксембурга в апреле. Россия предложила подписать протоколы к действующим Соглашениям об избежании двойного налогообложения (СИДН), и, если страны-партнеры согласятся, новый порядок налогообложения начнет действовать с 2021 г. В противном случае Россия оставляет за собой право в одностороннем порядке выйти из СИДН.