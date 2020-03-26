Минфин разъяснил предложение Путина о налоге на дивиденды

Повышение ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов коснется только так называемых транзитных юрисдикций, к которым, в частности, относится Кипр, пояснило Министерство финансов. Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы в целях применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения, добавило ведомство.