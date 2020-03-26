Минфин разъяснил предложение Путина о налоге на дивиденды
Повышение ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов коснется только так называемых транзитных юрисдикций, к которым, в частности, относится Кипр, пояснило Министерство финансов. Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы в целях применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения, добавило ведомство.
Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 г. и не будут распространяться на доходы, выплачиваемые из Российской Федерации в 2020 г.
Накануне президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, объявив ряд мер поддержки граждан и бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Среди прочего он предложил облагать доходы в виде дивидендов, уходящие в офшоры, налогом в 15%.