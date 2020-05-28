Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Занятые, полузанятые и совсем не занятые

Эпидемия коронавируса влияет на рынок труда по-иному, чем кризисы
Павел Аптекарь
АГН «Москва»

Официальный рост безработицы в России лишь отчасти отражает негативные изменения на рынке труда вследствие объявленного властями режима «нерабочих дней». Совокупность данных статистики и социологии показывает, что рынок труда сократился сильней, чем считает Росстат. Нынешний кризис больнее всего ударил по квалифицированным работникам отдельных отраслей, вынужденных прекратить деятельность.

Росстат в очередном бюллетене о социально-экономическом положении России сообщил о значительном росте безработицы, которая всего за месяц – с марта по апрель – увеличилась на 23,4% с 3,5 млн до 4,3 млн человек, а ее уровень – с 4,7 до 5,8%. И рост продолжается. 27 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что зарегистрированная безработица составила 1,9 млн человек. Она обычно составляет примерно четверть реальной, а значит, число безработных могло приблизиться к 7,5 млн. Тогда уровень безработицы превысит 10%, что больше, чем в кризисном 2009 году (8,3%). Наконец, 12% россиян, опрошенных «Ромиром» и Gallup в середине апреля, сообщили, что лишились работы. В мире таких 15%.

Статистика безработицы лишь отчасти отражает величину вызванного кризисом сокращения затрат труда, отмечает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. Работодатели ответили на новый вызов – режима оплачиваемых нерабочих дней – старыми проверенными способами: переводом сотрудников на сокращенный рабочий график, отправкой в неоплачиваемые отпуска, урезанием бонусов и премий. Но занятость сохранили.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных