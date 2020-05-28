Занятые, полузанятые и совсем не занятые

Занятые, полузанятые и совсем не занятыеЭпидемия коронавируса влияет на рынок труда по-иному, чем кризисы
Официальный рост безработицы в России лишь отчасти отражает негативные изменения на рынке труда вследствие объявленного властями режима «нерабочих дней». Совокупность данных статистики и социологии показывает, что рынок труда сократился сильней, чем считает Росстат. Нынешний кризис больнее всего ударил по квалифицированным работникам отдельных отраслей, вынужденных прекратить деятельность.
Росстат в очередном бюллетене о социально-экономическом положении России сообщил о значительном росте безработицы, которая всего за месяц – с марта по апрель – увеличилась на 23,4% с 3,5 млн до 4,3 млн человек, а ее уровень – с 4,7 до 5,8%. И рост продолжается. 27 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что зарегистрированная безработица составила 1,9 млн человек. Она обычно составляет примерно четверть реальной, а значит, число безработных могло приблизиться к 7,5 млн. Тогда уровень безработицы превысит 10%, что больше, чем в кризисном 2009 году (8,3%). Наконец, 12% россиян, опрошенных «Ромиром» и Gallup в середине апреля, сообщили, что лишились работы. В мире таких 15%.
Статистика безработицы лишь отчасти отражает величину вызванного кризисом сокращения затрат труда, отмечает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. Работодатели ответили на новый вызов – режима оплачиваемых нерабочих дней – старыми проверенными способами: переводом сотрудников на сокращенный рабочий график, отправкой в неоплачиваемые отпуска, урезанием бонусов и премий. Но занятость сохранили.