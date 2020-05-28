Занятые, полузанятые и совсем не занятые

Росстат в очередном бюллетене о социально-экономическом положении России сообщил о значительном росте безработицы, которая всего за месяц – с марта по апрель – увеличилась на 23,4% с 3,5 млн до 4,3 млн человек, а ее уровень – с 4,7 до 5,8%. И рост продолжается. 27 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что зарегистрированная безработица составила 1,9 млн человек. Она обычно составляет примерно четверть реальной, а значит, число безработных могло приблизиться к 7,5 млн. Тогда уровень безработицы превысит 10%, что больше, чем в кризисном 2009 году (8,3%). Наконец, 12% россиян, опрошенных «Ромиром» и Gallup в середине апреля, сообщили, что лишились работы. В мире таких 15%.