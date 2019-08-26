От редакции
Статья опубликована в № 4884 от 26.08.2019 под заголовком: Трудовая маниловщина

Трудовая маниловщина

Заводить разговор о четырехдневной рабочей неделе в России не только рано, но и вредно: ассоциации плохие

Активизировавшееся обсуждение вероятного перехода на четырехдневную рабочую неделю выглядит при нынешнем состоянии отечественной экономики преждевременным и способно нервировать значительную часть занятого населения, а вот отвлечь работников от темы повышения пенсионного возраста – едва ли.

Главный инициатор такого обсуждения – премьер Дмитрий Медведев. В середине июня он вместе с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой принял участие в сессии Международной организации труда, где заявил, что в будущем четырехдневная рабочая неделя может стать основой социально-трудового контракта. В минувшую пятницу премьер поднял эту тему на встрече с президентом РСПП Александром Шохиным, где обсуждались вопросы изменения трудового законодательства: по мнению Медведева, технологические и структурные изменения в экономике в перспективе могут вызвать переход к четырехдневной рабочей неделе, оговорившись, впрочем, что это «нельзя понимать сейчас слишком буквально». Шохин, в свою очередь, отметил, что в развитой экономике будущего работники смогут выбирать между повышенным заработком и дополнительным свободным временем, что потребует законодательного урегулирования вопроса. До конца сентября Минтруд должен оценить возможные эффекты от перехода для экономики.

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