Время вернуться домой
Объявленные Владимиром Путиным «длинные выходные» с 28 марта до 5 апреля и другие меры по временному ограничению экономической активности и повседневной деятельности граждан вызваны стремлением властей разных уровней предотвратить эпидемию коронавирусной инфекции без масштабного использования средств бюджета и финансовых резервов. Смягченный вариант карантина без объявления ЧП требует от граждан высокой самодисциплины и не обязательно приведет к прекращению распространения коронавируса, но очевидно, что ограничительные меры стоит выполнять, несмотря на их неудобство. Дополнительные каникулы для работников без реальной помощи малому и среднему бизнесу могут привести к значительному росту безработицы.
Президентская схема противодействия коронавирусу (в частности, выходные вместо карантина) не выглядит жесткой: многие сочли ее как минимум половинчатой и потому потенциально неэффективной. Закрыть бреши должны дополнительные распоряжения других властей – правительства, губернаторов и мэров. Правительство распорядилось с 27 марта полностью прекратить авиасообщение с другими странами. 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге призвал жителей других регионов воздержаться на время карантина от поездок в столицу. Он закрыл крупнейшие московские парки и торгово-развлекательные центры, приостановил работу баров, кафе и ресторанов (кроме как навынос) и парикмахерских. Церкви открыты, но мэр, «понимая чувства верующих москвичей», «рекомендовал и просил» тем не менее «в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов». Такие же меры, добавив прямой запрет посещения церквей, ввели в тот же день власти Петербурга.