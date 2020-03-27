Время вернуться домой

Президентская схема противодействия коронавирусу (в частности, выходные вместо карантина) не выглядит жесткой: многие сочли ее как минимум половинчатой и потому потенциально неэффективной. Закрыть бреши должны дополнительные распоряжения других властей – правительства, губернаторов и мэров. Правительство распорядилось с 27 марта полностью прекратить авиасообщение с другими странами. 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге призвал жителей других регионов воздержаться на время карантина от поездок в столицу. Он закрыл крупнейшие московские парки и торгово-развлекательные центры, приостановил работу баров, кафе и ресторанов (кроме как навынос) и парикмахерских. Церкви открыты, но мэр, «понимая чувства верующих москвичей», «рекомендовал и просил» тем не менее «в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов». Такие же меры, добавив прямой запрет посещения церквей, ввели в тот же день власти Петербурга.