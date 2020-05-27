Президент России выполнил парадные обязательства

Президент России выполнил парадные обязательстваНо отметить 75-летие Победы так, как было задумано, Кремлю уже не удастся
Владимир Путин выполнил обещание, данное россиянам 9 мая в телеобращении у Могилы Неизвестного Солдата: парад в честь 75-летия Победы, перенесенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет 24 июня. А еще через месяц, 26 июля, в день Военно-морского флота, запланировано шествие «Бессмертного полка» – хотя в зависимости от эпидемиологической ситуации возможен его перенос и на более поздний срок, предупредил предусмотрительный президент.
Вообще-то Владимир Путин, как мне кажется, должен быть обижен на дружественный Китай вообще и своего «дорогого друга Си» в частности куда больше, чем, например, Дональд Трамп, требующий от Пекина компенсации за утаивание правды об уханьском коронавирусе. Президента США как настоящего бизнесмена больше волнует триллионный ущерб для американской экономики. Путину же эта пандемия порушила всю стройную идеологическую концепцию 2020 г., что никакими цифрами измерить невозможно.