Президент России выполнил парадные обязательства

Вообще-то Владимир Путин, как мне кажется, должен быть обижен на дружественный Китай вообще и своего «дорогого друга Си» в частности куда больше, чем, например, Дональд Трамп, требующий от Пекина компенсации за утаивание правды об уханьском коронавирусе. Президента США как настоящего бизнесмена больше волнует триллионный ущерб для американской экономики. Путину же эта пандемия порушила всю стройную идеологическую концепцию 2020 г., что никакими цифрами измерить невозможно.