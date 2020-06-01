«Северный поток – 2» решил защитить 8 млрд евро инвестиций от Еврокомиссии

Судьба газопровода «Северный поток – 2» продолжала бы быть одним из главных новостных сюжетов в мире, если бы не коронавирус. Но даже пандемия не может заслонить интерес к трубоукладчику «Газпрома» «Академик Черский», который с Дальнего Востока пришел на Балтику, чтобы достраивать газопровод, и к правомочности применения к «Северному потоку – 2» ограничений, установленных прошлогодними поправками к Третьей газовой директиве ЕС, принятыми уже в процессе его строительства. 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отказалось удовлетворить ходатайство компании Nord Stream 2 AG (зарегистрированного в Швейцарии оператора «Северного потока – 2») о том, чтобы вывести газопровод из-под действия этих ограничений. А 20 мая и Верховный суд ЕС в Люксембурге отклонил апелляцию компании. А следом уходящий посол США в ФРГ Ричард Гренелл в интервью Handelsblatt заявил, что конгресс может принять новые санкции против «Северного потока – 2» уже после ввода его в эксплуатацию.