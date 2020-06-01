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«Северный поток – 2» решил защитить 8 млрд евро инвестиций от Еврокомиссии

Договор к Энергетической хартии может защитить Россию, хотя она из него вышла
Андрей Конопляник , доктор экономических наук, профессор
Илья Питалев / РИА Новости

Судьба газопровода «Северный поток – 2» продолжала бы быть одним из главных новостных сюжетов в мире, если бы не коронавирус. Но даже пандемия не может заслонить интерес к трубоукладчику «Газпрома» «Академик Черский», который с Дальнего Востока пришел на Балтику, чтобы достраивать газопровод, и к правомочности применения к «Северному потоку – 2» ограничений, установленных прошлогодними поправками к Третьей газовой директиве ЕС, принятыми уже в процессе его строительства. 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отказалось удовлетворить ходатайство компании Nord Stream 2 AG (зарегистрированного в Швейцарии оператора «Северного потока – 2») о том, чтобы вывести газопровод из-под действия этих ограничений. А 20 мая и Верховный суд ЕС в Люксембурге отклонил апелляцию компании. А следом уходящий посол США в ФРГ Ричард Гренелл в интервью Handelsblatt заявил, что конгресс может принять новые санкции против «Северного потока – 2» уже после ввода его в эксплуатацию.

За этими громкими событиями как-то потерялась новость от 26 мая, что постоянная палата третейского суда (международный суд со штаб-квартирой в Гааге, заседания которого могут проходить в любом ином месте, о котором договорятся тяжущиеся стороны) выбрала не Гаагу, а Торонто местом международного арбитража. В нем будет рассмотрен иск Nord Stream 2 AG против ЕС о нарушении положений ст. 10 и 13 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) о защите инвестиций.

Оператор считает (вполне обоснованно, на мой взгляд), что прошлогодние поправки к Третьей газовой директиве ЕС нарушают инвестиционные положения ДЭХа, договаривающейся стороной которого являются не только все страны – члены ЕС, но и ЕС в целом. И ретроактивно дискриминируют инвестиции в проект, поскольку изменения в директиву внесены после того, как было принято окончательное инвестиционное решение о «Северном потоке – 2». Это решение фактически точка невозврата для любого инвестиционного проекта, и пересмотр его может означать колоссальные убытки инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных