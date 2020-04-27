Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

«Академик Черский» — единственное судно-трубоукладчик ходящее под российским флагом, которое соответствует техническим требованиям датского разрешения на строительство «Северного потока-2» в водах этой страны (требуется наличие системы динамического позиционирования — «Ведомости»). Вплоть до конца прошлого года укладкой подводной части нового экспортного газопровода «Газпрома» занимались суда швейцарской Allseas. Но 20 декабря, в США был утвержден оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 г., в котором, среди прочего, были анонсированы новые меры противодействия строительству «Северного потока – 2» — санкции в отношении компаний «которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб на глубине 100 футов (33 метра — «Ведомости») и более». На следующий день швейцарская компания остановила работы, а чуть позже увела суда из района строительства.