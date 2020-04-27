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Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

До места укладки «Северного потока-2» ему осталось чуть более 2 тысяч км.
Артур Топорков
Судно-трубоукладчик «Академик Черский». Архивное фото /Sergei Karpukhin / Reuters

Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря. Днем 27 апреля «Академик Черский» вошел в пролив Ла-Манш, следует из данных платформы мониторинга статуса морских судов vesselfinder.com. От датского острова Борнхольм, юго-западнее которого была остановлена укладка труб «Северного потока-2», судно отделяет около полутора тысяч километров.

«Академик Черский» — единственное судно-трубоукладчик ходящее под российским флагом, которое соответствует техническим требованиям датского разрешения на строительство «Северного потока-2» в водах этой страны (требуется наличие системы динамического позиционирования — «Ведомости»). Вплоть до конца прошлого года укладкой подводной части нового экспортного газопровода «Газпрома» занимались суда швейцарской Allseas. Но 20 декабря, в США был утвержден оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 г., в котором, среди прочего, были анонсированы новые меры противодействия строительству «Северного потока – 2» — санкции в отношении компаний «которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб на глубине 100 футов (33 метра — «Ведомости») и более». На следующий день швейцарская компания остановила работы, а чуть позже увела суда из района строительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных