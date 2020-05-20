Суд отклонил апелляцию оператора «Северного потока – 2» на газовую директиву ЕС
Европейский суд общей юрисдикции отклонил апелляцию операторов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» против поправок к газовой директиве Евросоюза, отметив, что документ не затрагивает эти компании, пишет Reuters.
Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG подали ходатайства об отмене поправки к газовой директиве ЕС в 2019 г. В поправке говорится, что газопроводами не могут владеть поставщики газа. Также она содержит требование предоставлять не менее 10% пропускных мощностей третьим лицам. Оспариваемая директива вступила в силу 23 мая 2019 г.
В свою очередь Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» возможность не соблюдать основные положения директивы ЕС в ближайшие 20 лет, сообщил Nord Stream AG. Заявка была подана компанией в декабре 2019 г.
Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки писал, что строительство «Северного потока – 2» скоро будет окончено. В немецком порту Мукран секции трубопровода из хранилища переместили на пристань с краном для погрузки.