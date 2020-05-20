Суд отклонил апелляцию оператора «Северного потока – 2» на газовую директиву ЕС

Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки писал, что строительство «Северного потока – 2» скоро будет окончено. В немецком порту Мукран секции трубопровода из хранилища переместили на пристань с краном для погрузки.