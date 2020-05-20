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Суд отклонил апелляцию оператора «Северного потока – 2» на газовую директиву ЕС

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Европейский суд общей юрисдикции отклонил апелляцию операторов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» против поправок к газовой директиве Евросоюза, отметив, что документ не затрагивает эти компании, пишет Reuters.

Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG подали ходатайства об отмене поправки к газовой директиве ЕС в 2019 г. В поправке говорится, что газопроводами не могут владеть поставщики газа. Также она содержит требование предоставлять не менее 10% пропускных мощностей третьим лицам. Оспариваемая директива вступила в силу 23 мая 2019 г. 

В свою очередь Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» возможность не соблюдать основные положения директивы ЕС в ближайшие 20 лет, сообщил Nord Stream AG. Заявка была подана компанией в декабре 2019 г.

Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки писал, что строительство «Северного потока – 2» скоро будет окончено. В немецком порту Мукран секции трубопровода из хранилища переместили на пристань с краном для погрузки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных