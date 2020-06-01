К стратегии послевирусного развития: об очевидном и не очень

К стратегии послевирусного развития: об очевидном и не оченьЭкономике поможет ставка на рост производительности труда
Все страны скоро снимут ограничения и восстановят экономическую активность. Сроки измеряются месяцами, но не годами. Общественный запрос на возврат к нормальной жизни очень велик, для этого будут использоваться любые поводы и возможности. Но значительность потерь задает склонность к усиленной экономии на товарах и услугах не первой необходимости – население быстро не восстановит прежнюю активность в покупках товаров длительного пользования, тратах на отдых и развлечения. А бизнес – инвестиционную активность. Государство, подрастеряв резервы и уже пойдя на фискальные послабления, тоже станет осторожным в расходах.
Это даст мощный импульс к снижению издержек. Вирус выступил триггером для того, чтобы принять множество решений, уже состоялся эксперимент с принудительной цифровизацией потребительских запросов и бизнес-практик. И если потребитель после дефицита общения еще может стремиться к максимальному возврату в офлайн (но подешевле), то у бизнесов, находящихся в условиях конкуренции, выбора просто не будет. Упрощая, речь о неизбежном тренде на экономию на командировках, аренде и проч.
На этом список очевидных больших эффектов, видимо, завершается. Остальное для того, чтобы взлететь, должно быть серьезно дополнительно поддержано.