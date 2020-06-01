К стратегии послевирусного развития: об очевидном и не очень

Все страны скоро снимут ограничения и восстановят экономическую активность. Сроки измеряются месяцами, но не годами. Общественный запрос на возврат к нормальной жизни очень велик, для этого будут использоваться любые поводы и возможности. Но значительность потерь задает склонность к усиленной экономии на товарах и услугах не первой необходимости – население быстро не восстановит прежнюю активность в покупках товаров длительного пользования, тратах на отдых и развлечения. А бизнес – инвестиционную активность. Государство, подрастеряв резервы и уже пойдя на фискальные послабления, тоже станет осторожным в расходах.