На пороге исхода

Рецессия, в которой мы с вами оказались, необычная. По словам Николаса Блума, экономиста из Стэнфордского университета, это отчасти стихийное бедствие, а отчасти – война. В обоих случаях происходят ужасные вещи, и экономике приходится быстро менять фокусировку с одних секторов на другие. Смена фокуса во времена экономических катаклизмов, в частности, означает существенное перемещение трудовых ресурсов, которое может принимать самые разные формы: из деревни в город, из госсектора в частный, из одного рода занятий в другой и т. п. Близкий нам пример – то, что произошло после распада СССР. Одной из характеристик 1990-х гг. были необычные карьерные траектории, например, научные работники либо эмигрировали, либо шли торговать в ларек или на рынок.