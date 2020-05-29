Минтруд предложил запретить увольнять работников в карантин
Минтруд предложил запретить работодателям увольнять сотрудников или отправлять их в простой в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений. Такое предложение прописано в проекте постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», с которым ознакомился РБК.
Прекращение трудовых отношений с сотрудником, попавшим под ограничительные мероприятия, должно быть по инициативе работника или по соглашению сторон, говорится в проекте Минтруда. Если работодатель решит сократить штат и срок уведомления сотрудников истекает в период карантина, то увольнение возможно только в первый рабочий день после завершения ограничительных мер, говорится в документе. По Трудовому кодексу о предстоящем сокращении штата или ликвидации организации работников необходимо предупредить как минимум за два месяца до увольнения.
Минтруд также предложил в условиях карантинных ограничений сократить срок уведомления работника об изменении режима работы (например, перевод на неполный рабочий день или неделю) и условий трудового договора с двух месяцев до двух недель. Работодатель при этом сможет без согласия сотрудника перевести его на работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя на три месяца вместо одного, как прописано в действующем трудовом законодательстве, следует из документа. О новых графиках сменной работы Минтруд предлагает уведомлять сотрудников не позднее чем за семь календарных дней.
В проекте постановления Минтруд предлагает правительству воспользоваться правом временно устанавливать особое регулирование трудовых отношений. Это одна из мер поддержки населения и бизнеса в период пандемии COVID-19, одобренных Госдумой 22 мая. Пакет законопроектов теперь требует одобрения Совета Федерации и президента.
По данным Росстата, число безработных россиян в апреле возросло до 4,3 млн человек. Безработных в апреле стало на 21% больше, считая в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития. Уровень безработицы (с исключением сезонности) впервые с июня 2016 г. достиг 5,6% от рабочей силы. Официально зарегистрированных безработных было уже 1,7 млн человек на 20 мая. По прогнозам Минтруда, число безработных будет расти на протяжении мая и июня, всего их число вырастет до 2,5 млн.