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Минтруд предложил запретить увольнять работников в карантин

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Минтруд предложил запретить работодателям увольнять сотрудников или отправлять их в простой в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений. Такое предложение прописано в проекте постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», с которым ознакомился РБК.

Прекращение трудовых отношений с сотрудником, попавшим под ограничительные мероприятия, должно быть по инициативе работника или по соглашению сторон, говорится в проекте Минтруда. Если работодатель решит сократить штат и срок уведомления сотрудников истекает в период карантина, то увольнение возможно только в первый рабочий день после завершения ограничительных мер, говорится в документе. По Трудовому кодексу о предстоящем сокращении штата или ликвидации организации работников необходимо предупредить как минимум за два месяца до увольнения.

Минтруд также предложил в условиях карантинных ограничений сократить срок уведомления работника об изменении режима работы (например, перевод на неполный рабочий день или неделю) и условий трудового договора с двух месяцев до двух недель. Работодатель при этом сможет без согласия сотрудника перевести его на работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя на три месяца вместо одного, как прописано в действующем трудовом законодательстве, следует из документа. О новых графиках сменной работы Минтруд предлагает уведомлять сотрудников не позднее чем за семь календарных дней.

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В проекте постановления Минтруд предлагает правительству воспользоваться правом временно устанавливать особое регулирование трудовых отношений. Это одна из мер поддержки населения и бизнеса в период пандемии COVID-19, одобренных Госдумой 22 мая. Пакет законопроектов теперь требует одобрения Совета Федерации и президента.

По данным Росстата, число безработных россиян в апреле возросло до 4,3 млн человек. Безработных в апреле стало на 21% больше, считая в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития. Уровень безработицы (с исключением сезонности) впервые с июня 2016 г. достиг 5,6% от рабочей силы. Официально зарегистрированных безработных было уже 1,7 млн человек на 20 мая. По прогнозам Минтруда, число безработных будет расти на протяжении мая и июня, всего их число вырастет до 2,5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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