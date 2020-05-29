Минтруд предложил запретить увольнять работников в карантин

Минтруд также предложил в условиях карантинных ограничений сократить срок уведомления работника об изменении режима работы (например, перевод на неполный рабочий день или неделю) и условий трудового договора с двух месяцев до двух недель. Работодатель при этом сможет без согласия сотрудника перевести его на работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя на три месяца вместо одного, как прописано в действующем трудовом законодательстве, следует из документа. О новых графиках сменной работы Минтруд предлагает уведомлять сотрудников не позднее чем за семь календарных дней.