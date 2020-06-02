От удаленки до сверхурочных

От удаленки до сверхурочныхРоссийский рынок труда реагировал на эпидемию по-иному, чем на прежние кризисы
Отечественные работодатели отозвались на инфекционный кризис проверенными за постсоветские десятилетия переходом на сокращенный рабочий день и отправкой в принудительные отпуска с организацией удаленной работы. Но каждый четвертый чиновник и каждый пятый медик работают больше, чем до кризиса.
Владимир Гимпельсон и Ростислав Капелюшников из Центра трудовых исследований Высшей школы экономики провели интернет-опрос 5000 человек в 14 регионах России об изменениях условий работы при эпидемии. Авторы исследования пишут, что особенности опроса смещают его фокус на более молодую аудиторию (средний возраст опрошенных – 30 лет). Тем не менее оно позволяет сделать некоторые выводы о способах подстройки отечественного рынка труда к двухмесячному ограничению деятельности многих отраслей.
Прежний режим работы сохранили всего 20% опрошенных. Различные формы адаптации к режиму нерабочих дней сочетались друг с другом и коснулись 80% респондентов, из них у 40% респондентов уменьшилась зарплата, а 20% остались без премий.