От удаленки до сверхурочных

Владимир Гимпельсон и Ростислав Капелюшников из Центра трудовых исследований Высшей школы экономики провели интернет-опрос 5000 человек в 14 регионах России об изменениях условий работы при эпидемии. Авторы исследования пишут, что особенности опроса смещают его фокус на более молодую аудиторию (средний возраст опрошенных – 30 лет). Тем не менее оно позволяет сделать некоторые выводы о способах подстройки отечественного рынка труда к двухмесячному ограничению деятельности многих отраслей.