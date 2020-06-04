Люди с высокой зарплатой чаще выступают против поправок в Конституцию

Люди с высокой зарплатой чаще выступают против поправок в КонституциюВластям придется больше агитировать и мобилизовывать
Значительная доля работающих горожан, как показал опрос superjob.ru (портал поиска работы и работников), негативно оценивают поправки в Конституцию и намерены проголосовать против них или игнорировать голосование. Многие не понимают смысла изменений Основного закона. Власти не могут не учесть этой тенденции – вероятно, будет возобновлена активная пропагандистская кампании, предстоит и мобилизация зависимого электората.
Портал superjob.ru опубликовал 4 июня результаты опроса 1600 работающих россиян, отражающие их осведомленность о поправках в Конституцию и их позицию по голосованию. По данным портала, слышали о поправках в Конституцию 35% опрошенных, столько же не знают о них. Подробно знают их содержание только 30%. С конца февраля осведомленность об изменениях Основного закона выросла: тогда «не знаю» ответили 44% опрошенных, что-то слышали 34%, а о хорошем знании заявили 22% респондентов.
О готовности принять участие в голосовании и в феврале, и в июне заявили 45%, не решили, пойдут ли голосовать, 32 и 30% соответственно, о нежелании заявили 23 и 25%. Тут существенное отличие от данных аналогичных исследований ведущих социологических центров. Согласно опросам ВЦИОМа, принять участие в голосовании намерены 66% опрошенных, игнорировать – 11%, еще 23% не приняли решения, по данным «Левада-центра» – 67, 14 и 19%. Но не следует забывать, что портал провел опрос среди работающего населения, а не среди российских граждан в целом.