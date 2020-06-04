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Люди с высокой зарплатой чаще выступают против поправок в Конституцию

Властям придется больше агитировать и мобилизовывать
Павел Аптекарь
РИА Новости

Значительная доля работающих горожан, как показал опрос superjob.ru (портал поиска работы и работников), негативно оценивают поправки в Конституцию и намерены проголосовать против них или игнорировать голосование. Многие не понимают смысла изменений Основного закона. Власти не могут не учесть этой тенденции – вероятно, будет возобновлена активная пропагандистская кампании, предстоит и мобилизация зависимого электората.

Портал superjob.ru опубликовал 4 июня результаты опроса 1600 работающих россиян, отражающие их осведомленность о поправках в Конституцию и их позицию по голосованию. По данным портала, слышали о поправках в Конституцию 35% опрошенных, столько же не знают о них. Подробно знают их содержание только 30%. С конца февраля осведомленность об изменениях Основного закона выросла: тогда «не знаю» ответили 44% опрошенных, что-то слышали 34%, а о хорошем знании заявили 22% респондентов.

О готовности принять участие в голосовании и в феврале, и в июне заявили 45%, не решили, пойдут ли голосовать, 32 и 30% соответственно, о нежелании заявили 23 и 25%. Тут существенное отличие от данных аналогичных исследований ведущих социологических центров. Согласно опросам ВЦИОМа, принять участие в голосовании намерены 66% опрошенных, игнорировать – 11%, еще 23% не приняли решения, по данным «Левада-центра» – 67, 14 и 19%. Но не следует забывать, что портал провел опрос среди работающего населения, а не среди российских граждан в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных