Люди с высокой зарплатой чаще выступают против поправок в Конституцию

О готовности принять участие в голосовании и в феврале, и в июне заявили 45%, не решили, пойдут ли голосовать, 32 и 30% соответственно, о нежелании заявили 23 и 25%. Тут существенное отличие от данных аналогичных исследований ведущих социологических центров. Согласно опросам ВЦИОМа, принять участие в голосовании намерены 66% опрошенных, игнорировать – 11%, еще 23% не приняли решения, по данным «Левада-центра» – 67, 14 и 19%. Но не следует забывать, что портал провел опрос среди работающего населения, а не среди российских граждан в целом.