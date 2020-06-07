Как исправить антивирусный произвол

Главный содержательный недостаток этой упрощенный процедуры – в ней нет защиты от ошибок систем цифрового контроля за горожанами. Доказать отсутствие нарушения или отсутствие вины до получения штрафа в принципе невозможно. Есть и формальное противоречие: такой порядок назначения наказаний может быть установлен только на федеральном уровне, а в КоАПе России для таких нарушений он не предусмотрен. Тысячи москвичей считают «автоматические штрафы» несправедливыми и оспаривают их. На конец прошлой недели в столичных судах было зарегистрировано более 7000 жалоб на них, и количество жалоб растет каждый день. Сам «упрощенный порядок» еще 15 апреля был оспорен в Московском городском суде, рассмотрение иска начнется 11 июня.