Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Как исправить антивирусный произвол

Московская прокуратура должна просто выполнить свои обязанности
Николай Бобринский
Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторник координационный совет правительства России по борьбе с коронавирусом поручил Министерству юстиции, Минздраву и Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы проанализировать практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых во имя борьбы с эпидемией. Особое внимание предлагается обратить на положения в этих нормативных актах, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

Пожалуй, самое сильное раздражение москвичей вызывают так называемый автоматический порядок наказания за нарушения режима повышенной готовности (часть 1.1 статьи 16.6 московского кодекса об административных правонарушениях). На основании этой статьи московские власти получили право штрафовать за езду без цифрового пропуска или несоблюдение самоизоляции по той же процедуре, как за превышение скорости, – нарушение фиксирует дорожная камера, приложение «Социальный мониторинг» или система распознавания лиц, и контролирующий орган сразу выписывает постановление о штрафе – без заслушивания предполагаемого нарушителя и составления протокола.

Главный содержательный недостаток этой упрощенный процедуры – в ней нет защиты от ошибок систем цифрового контроля за горожанами. Доказать отсутствие нарушения или отсутствие вины до получения штрафа в принципе невозможно. Есть и формальное противоречие: такой порядок назначения наказаний может быть установлен только на федеральном уровне, а в КоАПе России для таких нарушений он не предусмотрен. Тысячи москвичей считают «автоматические штрафы» несправедливыми и оспаривают их. На конец прошлой недели в столичных судах было зарегистрировано более 7000 жалоб на них, и количество жалоб растет каждый день. Сам «упрощенный порядок» еще 15 апреля был оспорен в Московском городском суде, рассмотрение иска начнется 11 июня.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных