Как исправить антивирусный произвол

Как исправить антивирусный произволМосковская прокуратура должна просто выполнить свои обязанности
Во вторник координационный совет правительства России по борьбе с коронавирусом поручил Министерству юстиции, Минздраву и Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы проанализировать практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых во имя борьбы с эпидемией. Особое внимание предлагается обратить на положения в этих нормативных актах, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.
Пожалуй, самое сильное раздражение москвичей вызывают так называемый автоматический порядок наказания за нарушения режима повышенной готовности (часть 1.1 статьи 16.6 московского кодекса об административных правонарушениях). На основании этой статьи московские власти получили право штрафовать за езду без цифрового пропуска или несоблюдение самоизоляции по той же процедуре, как за превышение скорости, – нарушение фиксирует дорожная камера, приложение «Социальный мониторинг» или система распознавания лиц, и контролирующий орган сразу выписывает постановление о штрафе – без заслушивания предполагаемого нарушителя и составления протокола.
Главный содержательный недостаток этой упрощенный процедуры – в ней нет защиты от ошибок систем цифрового контроля за горожанами. Доказать отсутствие нарушения или отсутствие вины до получения штрафа в принципе невозможно. Есть и формальное противоречие: такой порядок назначения наказаний может быть установлен только на федеральном уровне, а в КоАПе России для таких нарушений он не предусмотрен. Тысячи москвичей считают «автоматические штрафы» несправедливыми и оспаривают их. На конец прошлой недели в столичных судах было зарегистрировано более 7000 жалоб на них, и количество жалоб растет каждый день. Сам «упрощенный порядок» еще 15 апреля был оспорен в Московском городском суде, рассмотрение иска начнется 11 июня.