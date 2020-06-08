Волеизъявление на перспективу

Волеизъявление на перспективуГолосование по Конституции как идеальная модель российских выборов
Подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию идет уже полным ходом, но, как мне кажется, далеко не все россияне в полной мере осознали всемирно-историческое значение этого мероприятия.
Да, о том, что не проголосовавшие 1 июля в едином порыве за «нашу страну, нашу Конституцию» рискуют превратиться в «не наших», догадываются уже многие. А кто-то благодаря доходчивым видеороликам на федеральных телеканалах даже понял, что как только мы ответим «да» на поставленный президентом вопрос, так тут же начнем бесперебойно получать свои грандиозные зарплаты и пенсии, говорить на безупречно правильном русском языке, горячо любить детей и животных и еще больше не любить геев и лесбиянок.
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