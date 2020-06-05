«Голос» призвал россиян лично участвовать в агитации по поправкам в Конституцию
Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» выступило с обращением, в котором обращает внимание на односторонний характер освещения поправок в Конституцию. В нем отмечается, что организаторы общероссийского голосования фактически заблокировали свободное широкое общественное обсуждение поправок.
Законодательно установленный порядок общероссийского голосования не упоминает агитацию и никак ее не регулирует, как это должно быть перед любым публичным голосованием, направленным на выявление реальной воли граждан. Противникам поправок не предоставлено бесплатного эфирного времени в государственных СМИ, в то время как государственные органы и связанные с ними средства массовой информации, используя административный ресурс, проводят массированную агитацию за одобрение поправок.
Однако у граждан сохраняется легальная возможность самостоятельно проводить агитацию по вопросу общероссийского голосования, напоминает «Голос». Формы этих высказываний могут быть различными, разъясняют там – через СМИ или интернет, в своих социальных сетях или в прямом общении, через участие в законных мирных массовых и индивидуальных акциях.