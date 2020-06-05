«Голос» призвал россиян лично участвовать в агитации по поправкам в Конституцию

Законодательно установленный порядок общероссийского голосования не упоминает агитацию и никак ее не регулирует, как это должно быть перед любым публичным голосованием, направленным на выявление реальной воли граждан. Противникам поправок не предоставлено бесплатного эфирного времени в государственных СМИ, в то время как государственные органы и связанные с ними средства массовой информации, используя административный ресурс, проводят массированную агитацию за одобрение поправок.