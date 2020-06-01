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Россиянам разрешено проголосовать в рассрочку

Как пройдет и к чему приведет плебисцит по поправкам к Конституции
Елена Мухаметшина Анастасия Корня Светлана Бочарова
Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин подписал 1 июня указ о назначении общероссийского голосования по поправкам к Конституции на среду, 1 июля. Эта дата определена с учетом «складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», говорится в указе.

Оптимальная дата

О решении провести голосование 1 июля Путин объявил по итогам прошедшей в тот же день в режиме видеоконференции встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и с руководством Центризбиркома (ЦИК). 1 июля в качестве оптимальной даты назвала председатель ЦИК Элла Памфилова, и президент с ней согласился. «С юридической точки зрения эта дата является безупречной, – пояснил он. – Если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям». Губернаторы должны посодействовать в организации голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье граждан, поскольку это является главным приоритетом, подчеркнул Путин. Он также обратился к гражданам с призывом принять активное участие в голосовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных