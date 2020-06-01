Россиянам разрешено проголосовать в рассрочку

О решении провести голосование 1 июля Путин объявил по итогам прошедшей в тот же день в режиме видеоконференции встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и с руководством Центризбиркома (ЦИК). 1 июля в качестве оптимальной даты назвала председатель ЦИК Элла Памфилова, и президент с ней согласился. «С юридической точки зрения эта дата является безупречной, – пояснил он. – Если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям». Губернаторы должны посодействовать в организации голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье граждан, поскольку это является главным приоритетом, подчеркнул Путин. Он также обратился к гражданам с призывом принять активное участие в голосовании.