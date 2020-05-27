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Эпидемия в регионах пока не позволяет назначить дату голосования по Конституции

Две основные обсуждаемые сейчас даты – это 1 июля и 8 июля
Елена Мухаметшина Светлана Бочарова
Максим Шпиенков / ТАСС

Президент Владимир Путин так пока и не объявил дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По словам собеседников «Ведомостей», близких к Кремлю и мэрии Москвы, это связано с тем, что эпидемическая ситуация в регионах не стабилизировалась: если в Москве в последние недели смертность от коронавирусной инфекции снижалась, то в других субъектах Федерации она росла. Вероятные даты проведения голосования – 1 или 8 июля, говорят собеседники «Ведомостей». Но и 24 июня пока не стоит сбрасывать со счетов, оговариваются некоторые из них.

На протяжении последней недели число смертей от COVID-19 в России несколько раз достигало максимальных значений за все время эпидемии: 22 мая оперативный штаб сообщил о 150 умерших накануне, 24 мая – о 153, 25 мая – о 174. И даже в Москве, где уже неделю наблюдался постепенный спад смертности, 25 мая этот показатель снова оказался почти максимальным – 76 смертей (максимум был 18 мая – 77 умерших). При этом количество заражений снижается и в Москве, и в регионах, а пик заболеваемости на сегодняшний день пройден, сообщил Путин 26 мая.

Эпидемиологические трудности

Снижение заболеваемости будет долгим, поскольку эпидемическая ситуация в регионах отстает от московской на две недели, а сейчас в столице идет явный спад – такую ситуацию предсказывали в Кремле, говорит собеседник в администрации президента. «Для голосования рассматриваются 1 июля и 8 июля, а также по-прежнему 24 июня. В ближайшее время объявят, какая из этих дат выбрана», – добавляет чиновник.

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По словам человека, близкого к администрации президента, голосования 24 июня, видимо, не будет: оно, вероятно, состоится 1 или 8 июля. О дате голосования могут объявить на следующей неделе, но в первую очередь все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Еще один, но нежелательный вариант – сентябрь, тогда придется переносить единый день голосования, говорит собеседник. Хотя сделать это стало проще: на днях президент подписал поправки в избирательное законодательство, которые позволяют отложить губернаторские выборы в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Еще один человек говорит, что датой голосования по поправкам будет либо 1 июля, либо 8 июля. Собеседник, близкий к мэрии Москвы, тоже называет 1 июля.

По словам собеседников «Ведомостей», на скором голосовании настаивает администрация президента, а вот мэрия Москвы считает, что его пока проводить рано из-за эпидемической обстановки. Как поясняет человек, близкий к администрации, необходимость голосования в июне-июле связана с тем, что тему с поправками в Конституцию и так начали уже давно, 15 января, и чем дольше это будет тянуться, тем больше она будет «уходить из повестки». Другой собеседник отмечает, что желание как можно быстрее закрыть тему голосования связано еще и с необходимостью готовить сентябрьские губернаторские выборы. К тому же сложно дважды за короткий срок мобилизовать население на голосование, добавляет он. Человек, близкий к мэрии Москвы, называет еще одну причину: к осени социально-экономическая ситуация может ухудшиться, а рейтинги власти – снизиться, поэтому голосование хотят провести до этого момента.

Еще один человек, близкий к администрации президента, объясняет, что власти хотели отметить своего рода «победу над вирусом», чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по Конституции. В Москве есть возможность электронного голосования, поэтому при любой ситуации москвичи смогут проголосовать, говорит собеседник, близкий к мэрии. По его словам, участков для голосования в парках и на площадях (такую возможность дают вышеупомянутые выборные поправки) в столице не будет. А вот человек, близкий к администрации президента, уверяет, что для минимизации рисков будет как можно больше участков для голосования на открытом воздухе. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что формат электронного голосования по поправкам в Конституцию могут использовать 3–4 региона. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что кроме Москвы это могут быть Санкт-Петербург и Калининград. 

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Юридические хитрости

Ранее РБК сообщал, что голосование по поправкам должно пройти 24 июня, эту же дату подтверждали собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю. Предполагалось, что в тот же день состоится и перенесенный с 9 мая парад в честь 75-летия Победы. Однако Путин 26 мая приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду 24 июня, но о голосовании по Конституции ничего не сказал.

В законе о поправке к Конституции, который Путин подписал 14 марта, сказано, что общероссийское голосование по этому вопросу должно пройти не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о назначении такого голосования. Такой срок требуется для «обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан» в голосовании, поясняется в законе. Согласно п. 3 ст. 2 закона в указе должна быть установлена дата проведения голосования.

Первый указ о таком голосовании Путин подписал 17 марта, назначив волеизъявление на 22 апреля. Но уже 25 марта, одновременно с введением в России режима нерабочих дней, президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок. В тот же день он подписал указ о переносе даты голосования «в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». Новым указом он внес поправку в первоначальный документ, но действие первого указа не отменил – и формально он продолжает действовать. Однако слова о назначении голосования остались лишь в названии указа, а конкретная дата из него исчезла. Теперь этот пункт звучит так: «Дата проведения общероссийского голосования определяется отдельным указом президента».

Таким образом, если Путин все же решит назначить плебисцит на 24 июня и внесет соответствующие поправки в свой первый указ, то до голосования останется уже меньше установленных законом 30 дней. Тем не менее человек, близкий к Кремлю, говорит, что такое возможно и не противоречит законодательству, так как первый указ об общероссийском голосовании был подписан еще в марте.

С такой трактовкой согласны и некоторые эксперты. Подход к дате может быть достаточно гибким, полагает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Дата голосования не обязательно должна быть отложена на целый месяц после ее объявления. Поскольку указ президента издан еще 17 марта и продолжает действовать в редакции от 25 марта, все, кроме даты голосования, включая формулировку вопроса, утверждено. Подготовительные мероприятия в соответствии с указом уже проводились и проводятся сейчас».

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Вице-премьер Татьяна Голикова на прошлой неделе говорила, что в 47 регионах коэффициент распространения инфекции меньше либо равен единице, в том числе в 28 – ниже единицы. По ее словам, нормальная жизнь в России восстановится, когда коэффициент распространения COVID-19 в стране снизится хотя бы до 0,5.

Тянуть больше нельзя

Выбор даты голосования по поправкам напрямую зависит от эпидемиологической обстановки, а регионы в ее развитии отстают от столичной агломерации на несколько недель, отмечает Бадовский: «Ситуация прояснится до начала июня, когда с момента введения карантинов пройдет уже пять двухнедельных инкубационных циклов. Если наступит очевидный эпидемиологический спад, то голосование, учитывая его электронную и надомную форму, станет возможным в перспективе конца июня – начала июля». Голосование по поправкам и так уже носит характер «отложенного», поэтому оно должно быть проведено, как только это позволит эпидемиологическая ситуация, считает эксперт: «Затягивание реформы нелогично. «Подвешенный» статус поправок, которые должны были уже вступить в силу, создает двойственную ситуацию для госуправления, когда нормы прописаны, но использовать их на практике пока в полной мере нельзя. Это касается, например, одного из ключевых вопросов реформы – взаимодействия госвласти и местного самоуправления, формирования единой системы публичной власти». Кроме того, надо еще учесть, что с вступлением поправок в силу после голосования сама конституционная реформа не заканчивается, так как предстоит внести соответствующие изменения в несколько десятков федеральных законов и кодексов, а также принять целый ряд новых законов, напоминает Бадовский.

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Властям важно провести голосование быстрее, потому что в Кремле не уверены, что рейтинги президента будут на нынешнем уровне осенью, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «К тому же голосование должно иметь и мобилизационное значение: голосование и парад должны повысить рейтинги, именно поэтому дата 24 июня и одновременное проведение двух мероприятий имели бы символическое значение. Но раз президент объявил о параде, но не сказал про голосование по поправкам, значит, его пока не позволяет провести эпидемиологическая обстановка». При этом эксперт не исключает, что в ближайшее время президент назначит и дату голосования. «То, что голосование по поправкам откладывается, снижает его значимость, – поясняет он. – Когда в стране эпидемия, людям нет дела до того, как утверждаются поправки. При этом социологи фиксируют, что люди готовы голосовать за поправки, в первую очередь социальные. Видимо, они хотят вести себя законопослушно, как это обычно бывает на выборах. Сейчас выборы в России – это голосование за власть, протестное же голосование не тренд, а исключение из правил».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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