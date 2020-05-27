Эпидемия в регионах пока не позволяет назначить дату голосования по Конституции

Властям важно провести голосование быстрее, потому что в Кремле не уверены, что рейтинги президента будут на нынешнем уровне осенью, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «К тому же голосование должно иметь и мобилизационное значение: голосование и парад должны повысить рейтинги, именно поэтому дата 24 июня и одновременное проведение двух мероприятий имели бы символическое значение. Но раз президент объявил о параде, но не сказал про голосование по поправкам, значит, его пока не позволяет провести эпидемиологическая обстановка». При этом эксперт не исключает, что в ближайшее время президент назначит и дату голосования. «То, что голосование по поправкам откладывается, снижает его значимость, – поясняет он. – Когда в стране эпидемия, людям нет дела до того, как утверждаются поправки. При этом социологи фиксируют, что люди готовы голосовать за поправки, в первую очередь социальные. Видимо, они хотят вести себя законопослушно, как это обычно бывает на выборах. Сейчас выборы в России – это голосование за власть, протестное же голосование не тренд, а исключение из правил».