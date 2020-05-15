Регионы не торопятся выходить из карантина

Регионы не торопятся выходить из карантинаЭксперты оценили скорость снятия введенных из-за коронавируса ограничительных мер
Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в обзоре «Ограничительные меры регионов: отменять нельзя сохранять», подготовленном фондом «Петербургская политика».
Среди сохранивших ограничения в прежнем объеме, в частности, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, почти все республики Северного Кавказа (кроме Адыгеи), Алтайский и Приморский края, Архангельская, Астраханская, Курская, Нижегородская, Челябинская и Ярославская области. В Москве и Петербурге возобновлена лишь работа строек и промышленных предприятий, в Подмосковье объявлено о паузе до 18 мая в принятии решений, но разрешена работа промышленных предприятий и магазинов стройматериалов. А, например, в Нижегородской области сохраняется режим рабочих пропусков, выход на улицу возможен только по уважительной причине и с QR-кодом, два раза в неделю можно поехать на дачу, один раз – посетить родственников, допустимы также часовые прогулки на расстоянии не более 300 м от дома раз в день. По словам нижегородского губернатора Глеба Никитина, постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая.
Низкие темпы снятия ограничений эксперты зафиксировали в 20 регионах, среди которых Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Крым, Мордовия, Краснодарский и Забайкальский края, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Липецкая и Рязанская области.
Так, в Крыму с 18 мая снимаются ограничения на прогулки в парках и разрешается торговля любыми товарами, начинает работу водный транспорт, агентства недвижимости. В Краснодарском крае снимается режим самоизоляции внутри муниципалитетов, возобновлена работа сельскохозяйственных и промышленных предприятий, с 23 мая начнет функционировать в прежнем режиме внутримуниципальный общественный транспорт, заработают строительные компании, автосалоны, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м.
Средний темп снятия запретов, по оценкам экспертов, демонстрируют 32 региона, в том числе Башкирия, Коми, Чувашия и Удмуртия, Камчатский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, Брянская, Иркутская, Костромская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Псковская, Саратовская, Свердловская и Тюменская области. В этих регионах разрешены прогулки, в части из них открыты парки, возобновил работу малый бизнес. Например, в Новосибирской области разрешены прогулки парам и семьям без посещения общественных мест и детских площадок, занятия спортом на улице, посещение кладбищ, за пределами областного центра также возобновлена работа рынков.
Еще в семи субъектах отмечены дифференцированные по районам темпы снятия ограничений. В их число входят, в частности, Карелия, Якутия, Красноярский край, Ленинградская и Самарская области.
Наконец, высокие темпы снятия карантинных мер показали лишь пять регионов – Смоленская, Калининградская, Белгородская и Томская области и Татарстан. В Смоленской области открыли парки, кинотеатры, сняты ограничения на въезд в прежде закрытые муниципалитеты. В Калининградской области открылись на определенное время по будням торговые центры, заработали парикмахерские, увеличилось число дежурных групп в детсадах, а режим самоизоляции до 31 мая сохранен только для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. В Татарстане разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе, посещение парков, отменен режим пропусков и запрет на выход из дома людям старше 65 лет, возобновлена работа 90% предприятий, открылись детские сады, загсы, парикмахерские.
В понедельник на совещании с губернаторами президент Путин заявил, что решения о том, как снимать ограничительные меры, должны будут принимать сами главы регионов, для чего должны быть сформированы соответствующие планы. По данным на 14 мая, всего в России было выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2305 человек умерли, 53 530 выздоровели. Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Дагестане. Умерших больше всего также в Москве и области, Петербурге, Нижегородской области, а также в Ингушетии.
Прямая связь с масштабом инфицированности при снятии ограничений прослеживается не всегда, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Она очевидна в случае Москвы, Подмосковья, Петербурга, Северного Кавказа. В то же время Мурманская область, например, весьма существенно снижает ограничения, при том что она вторая по масштабам заболеваемости (число инфицированных на 100 000 жителей. – «Ведомости»). Правда, там пытаются обязать носить маски даже на улицах – это внешне логично с учетом масштаба проблемы, но не факт, что встречает понимание у населения». Есть некоторая зависимость послаблений от рейтинга «вирусного суверенитета» регионов, отмечает политолог: «Особенно в тех случаях, когда регионы подчеркнуто сохраняют жесткие меры (Москва, Петербург, Чечня, Астраханская и Курганская области, отчасти Краснодарский край). Немного неожиданно, что появились регионы, продвигавшие подчеркнуто жесткие меры и быстрее других снижающие ограничения (Татарстан, в меньшей степени Башкирия и Карелия)». В целом, если не брать Северный Кавказ, где, возможно, есть общая федеральная позиция, многое зависит от тех представлений, которые были у региональных администраций ранее, резюмирует Виноградов: «Например, Белгородская и Калининградская области пытались снять часть ограничений еще в апреле и теперь воспользовались первой возможностью».
Смягчая ограничительные меры, губернаторы сейчас, по сути, лишь фиксируют ситуацию, они не формируют ее, говорит политолог Аббас Галлямов: «Люди устали и начали выходить из самоизоляции сами. Предписания и запреты соблюдаются все меньше. Давить в этих условиях бесполезно, слушаться все равно не будут, зато могут возненавидеть. Те главы регионов, которые пока не начали смягчать ограничения, скоро в этом убедятся». Помимо общей усталости и желания, чтобы жизнь поскорее нормализовалась, есть еще и фактор Путина, считает эксперт: «Люди услышали, что он сказал об отмене карантина. Этот факт и будет доминировать в их сознании. Спорить с ним губернаторам будет сложно».