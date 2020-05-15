Регионы не торопятся выходить из карантина

Прямая связь с масштабом инфицированности при снятии ограничений прослеживается не всегда, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Она очевидна в случае Москвы, Подмосковья, Петербурга, Северного Кавказа. В то же время Мурманская область, например, весьма существенно снижает ограничения, при том что она вторая по масштабам заболеваемости (число инфицированных на 100 000 жителей. – «Ведомости»). Правда, там пытаются обязать носить маски даже на улицах – это внешне логично с учетом масштаба проблемы, но не факт, что встречает понимание у населения». Есть некоторая зависимость послаблений от рейтинга «вирусного суверенитета» регионов, отмечает политолог: «Особенно в тех случаях, когда регионы подчеркнуто сохраняют жесткие меры (Москва, Петербург, Чечня, Астраханская и Курганская области, отчасти Краснодарский край). Немного неожиданно, что появились регионы, продвигавшие подчеркнуто жесткие меры и быстрее других снижающие ограничения (Татарстан, в меньшей степени Башкирия и Карелия)». В целом, если не брать Северный Кавказ, где, возможно, есть общая федеральная позиция, многое зависит от тех представлений, которые были у региональных администраций ранее, резюмирует Виноградов: «Например, Белгородская и Калининградская области пытались снять часть ограничений еще в апреле и теперь воспользовались первой возможностью».